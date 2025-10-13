Presidente do Barcelona diz que relação com Messi "estragou" após não renovação

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou que a relação com o astro Lionel Messi piorou após a saída do craque do time espanhol. O atual jogador do Inter Miami deixou o clube após 17 anos em 2021, quando se transferiu para o PSG, da França.

Em entrevista ao canal catalão 3Cat, o mandatário escolheu o craque holandês Johan Cruyff ao invés de Messi. Depois, detalhou a relação com o argentino.

"Quem é Deus? Cruyff. Tínhamos uma relação muito boa com o Messi. Quando não renovamos o contrato, essa relação estragou, mas, nesse meio tempo, conseguimos alguma reaproximação. O que queremos é fazer a ele a grande homenagem que merece", afirmou Laporta.

Saída do ídolo

Messi deixou o Barcelona, clube que o formou, após 15 temporadas como profissional, sem contar os três anos nas categorias de base. No clube espanhol, o astro se consolidou como um dos maiores jogadores de todos os tempos e encantou o mundo com sua genialidade. Ao todo, foram 672 gols e 303 assistências em 778 jogos pelo time, além de 35 títulos.

Período pós-Barça

Após deixar o Barcelona, Messi conquistou a Copa do Mundo pela primeira vez com a Argentina, além de duas Copas Américas, e defendeu o PSG por dois anos.

Atualmente, o craque segue colecinando gols no Inter Miami, dos Estados Unidos. Na atual temporada, o camisa 10 soma 34 gols e 18 assistências em 42 partidas pelo time norte-americano.