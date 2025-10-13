Topo

Presidente da Fifa revela plano para ajudar na reconstrução do futebol em Gaza e na Palestina

No dia do anúncio do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, Gianni Infantino, presidente da Fifa, revelou um plano para ajudar na reconstrução de Gaza e da Palestina, destruídos após dois anos de guerra. O dirigente afirmou que vai trazer de volta o futebol para estas regiões.

No fim de setembro, Infantino, ao receber um prêmio em Nova York, fez um discurso no qual fez um apelo pela paz em todas as zonas de conflito, afirmando ter sido levado às lágrimas pelas cenas em Gaza, Ucrânia e Sudão.

"Hoje foi um dia histórico para a paz em Sharm el-Sheikh, no Egito. Moldado pela liderança do Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, e pela postura unificada dos líderes mundiais, é um novo amanhecer para toda a região e para o mundo inteiro", escreveu o dirigente nas redes da entidade que dirige o futebol no mundo.

"O papel do futebol é apoiar, unir e dar esperança na região. Em Gaza e na Palestina, ajudaremos a reconstruir todas as instalações de futebol. Ajudaremos a trazer o futebol de volta - juntamente com a Associação de Futebol da Palestina - para cada canto do país", continuou Infantino.

"Levaremos bolas de futebol, construiremos campos, levaremos instrutores, ajudaremos a organizar competições e lançaremos um fundo para ajudar a reconstruir a infraestrutura do futebol na Palestina. A Fifa contribuiu com minicampos, por meio do programa Fifa Arena, e queremos que o mundo todo contribua, porque o futebol traz esperança para as crianças - isso é muito, muito importante", disse o presidente.

"Agradeço ao Presidente dos EUA por me convidar para esta Cúpula pela Paz e deixei claro a todos os líderes mundiais que a FIFA está aqui para ajudar, auxiliar e se colocar à disposição para tudo o que pudermos fazer para garantir que este processo de paz seja concretizado e chegue ao melhor desfecho possível", concluiu.

