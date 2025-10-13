Paysandu x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta terça-feira, Paysandu e Remo se enfrentam em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Paysandu x Remo ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Como chega o Paysandu para o confronto
O Paysandu vem de dois jogos consecutivos sem vencer na Série B e ocupa a lanterna da competição, com 26 pontos. Na última rodada, perdeu para o Botafogo-SP por 1 a 0 e aumentou a chance do rebaixamento para a Série C.
Como chega o Remo para o confronto
Na oitava posição, com 48 pontos, o Remo chega para o clássico em alta, já que vem de três vitórias na competição nacional. Na última rodada, superou o Athletico-PR por 2 a 1, em casa.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 135 vezes na história. Foram 40 vitórias do Remo, 57 empates e 38 triunfos do Paysandu. Veja os placares dos últimos cinco clássicos:
- 21/06/2025: Remo 0 x 1 Paysandu (Série B)
- 11/05/2025: Remo 0 x 1 Paysandu (Paraense)
- 07/05/2025: Paysandu 2 x Remo 3 (Paraense)
- 23/02/2025: Remo 1 x 1 Paysandu (Paraense)
- 14/04/2024: Paysandu 1 x 1 Remo (Paraense)
Estatísticas
Paysandu no campeonato
- 20ª posição
- 5 vitórias, 11 empates e 15 derrotas
- 26 gols marcados
- 37 gols sofridos
Remo no campeonato
- 8ª posição
- 12 vitórias, 12 empates e 7 derrotas
- 36 gols marcados
- 29 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Paysandu
Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson Gabriel, Maurício Antônio, Reverson; Ronaldo Henrique, Marlon, André Lima, Denner, Garcez, Diogo Barbosa.
Técnico: Márcio Fernandes.
Provável escalação do Remo
Marcelo Rangel, Nathan, Klaus, Kayky Almeida, Sávio; Nathan Camargo, Caio Vinícius, Hernández, Ferreira, Tachtsidis; Pedro Rocha.
Técnico: Guto Ferreira.
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan
- Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Ficha técnica
Jogo: Paysandu x Remo
Campeonato: 32ª rodada da Série B do Brasileiro
Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Local: Mangueirão, em Belém
Onde assistir: ESPN e Disney+