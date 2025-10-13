Topo

Paysandu x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

13/10/2025 20h00

Nesta terça-feira, Paysandu e Remo se enfrentam em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Paysandu x Remo ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Como chega o Paysandu para o confronto

O Paysandu vem de dois jogos consecutivos sem vencer na Série B e ocupa a lanterna da competição, com 26 pontos. Na última rodada, perdeu para o Botafogo-SP por 1 a 0 e aumentou a chance do rebaixamento para a Série C.

Como chega o Remo para o confronto

Na oitava posição, com 48 pontos, o Remo chega para o clássico em alta, já que vem de três vitórias na competição nacional. Na última rodada, superou o Athletico-PR por 2 a 1, em casa.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 135 vezes na história. Foram 40 vitórias do Remo, 57 empates e 38 triunfos do Paysandu. Veja os placares dos últimos cinco clássicos:

  • 21/06/2025: Remo 0 x 1 Paysandu (Série B)

  • 11/05/2025: Remo 0 x 1 Paysandu (Paraense)

  • 07/05/2025: Paysandu 2 x Remo 3 (Paraense)

  • 23/02/2025: Remo 1 x 1 Paysandu (Paraense)

  • 14/04/2024: Paysandu 1 x 1 Remo (Paraense)

Estatísticas

Paysandu no campeonato

  • 20ª posição

  • 5 vitórias, 11 empates e 15 derrotas

  • 26 gols marcados

  • 37 gols sofridos

Remo no campeonato

  • 8ª posição

  • 12 vitórias, 12 empates e 7 derrotas

  • 36 gols marcados

  • 29 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Paysandu

Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson Gabriel, Maurício Antônio, Reverson; Ronaldo Henrique, Marlon, André Lima, Denner, Garcez, Diogo Barbosa.

Técnico: Márcio Fernandes.

Provável escalação do Remo

Marcelo Rangel, Nathan, Klaus, Kayky Almeida, Sávio; Nathan Camargo, Caio Vinícius, Hernández, Ferreira, Tachtsidis; Pedro Rocha.

Técnico: Guto Ferreira.

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan

  • Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima

  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Ficha técnica

Jogo: Paysandu x Remo

Campeonato: 32ª rodada da Série B do Brasileiro

Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Mangueirão, em Belém

Onde assistir: ESPN e Disney+

