Palmeiras pode ter dois retornos importantes para duelo pelo Brasileirão

Em preparação para o duelo contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras treinou nesta segunda-feira com uma novidade: a presença de Ramón Sosa. O paraguaio participou da primeira parte do treino, com o restante do elenco, e finalizou a sessão no Núcleo de Saúde e Performance.

O atacante apresentou evolução na recuperação de uma lesão que sofreu no clássico contra o São Paulo, no dia 5 de outubro. Sosa havia sido convocado para a seleção paraguaia, mas foi cortado da lista quando a lesão foi detectada.

Se seguir com a evolução na recuperação, o atleta deve aparecer no banco de reservas no duelo diante do Red Bull Bragantino. O mesmo não deve acontecer com Khellven, que segue tratando um trauma no pé, mas ainda conta com um grande inchaço na região.

Após cumprir suspensão no jogo contra o Juventude, o atacante Vitor Roque é um reforço garantido para Abel Ferreira. O camisa 9 deve entrar no lugar de Bruno Rodrigues ou Raphael Veiga, mesmo que ambos tenham sido importantes na vitória da última rodada.

Desfalques para a partida

Além de Khellven, Paulinho e Lucas Evangelista, que seguem no Departamento Médico, o Palmeiras não deverá contar com os jogadores que estão representando suas seleções.

Por questões logísticas, Gustavo Gómez, Emi Martínez e Facundo Torres não devem estar à disposição de Abel para o jogo desta quarta-feira, já que terão longos deslocamentos na véspera.

Já Aníbal Moreno e Flaco López, que representam a Argentina nos Estados Unidos, podem ter menor desgaste em locomoção. Porém, de acordo com o técnico Lionel Scaloni, os dois devem ter seus primeiros minutos em campo pela seleção. Dependendo do tempo que tiverem de jogo, também devem desfalcar o Verdão.