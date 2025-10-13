Topo

Esporte

OPINIÃO

'Palmeiras passa pelos adversários como um trator', diz Arnaldo Ribeiro

do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 10h52

O Palmeiras vive grande fase e está "passando o trator" nos adversários no Campeonato Brasileiro, afirma Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo o comentarista, o líder mantém boas atuações mesmo sem vários titulares, como aconteceu na goleada sobre o Juventude na Data Fifa. Em 26 jogos, o time de Abel Ferreira tem aproveitamento de quase 75% no Brasileirão.

Quem pratica o melhor futebol do Brasil nas últimas semanas é o Palmeiras. E mesmo com a ausência de seus principais jogadores, foi assim contra o Juventude, que não foi páreo para o time do Abel Ferreira.
Arnaldo Ribeiro

Faz parte de uma continuidade, nessa etapa do Palmeiras, de ótimos jogos, goleadas, independentemente do time que joga. O Palmeiras, bem desfigurado, bem mutilado, manteve a sua toada e conseguiu mais uma goleada. O fato é que o Palmeiras está passando como um trator.
Arnaldo Ribeiro

Para o comentarista Juca Kfouri, o Palmeiras é o time do momento e está jogando melhor que o Flamengo, principal adversário na disputa pelo título.

No momento, nessa semana, nos últimos 15 dias, sem dúvida, o Palmeiras jogou melhor, se apresentou melhor do que o Flamengo, o que não significa que no próximo meio de semana, na próxima rodada, isso se modifique. A gente nunca sabe. O que eu sei é que o Palmeiras está jogando bem. Resultados o Palmeiras tem tido, mas agora vem mostrando desempenho.
Juca Kfouri

O comentarista José Trajano avalia que os reservas do Palmeiras vêm respondendo melhor do que os do Flamengo, o que pode ser decisivo na reta final da temporada.

A diferença que eu vejo entre Flamengo e Palmeiras, no momento, não é diferença de pontos, não, porque tem muita linha pra queimar, muita água pra correr debaixo da ponte. É que alguns jogadores do Flamengo, que fazem parte, evidentemente, do elenco, estão decepcionando. E alguns jogadores do Palmeiras que estão entrando estão jogando bem.
José Trajano

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos clubes:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Horários dos programas:

Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Deiveson Figueiredo recebe recado direto de Merab Dvalishvili após vitória no UFC Rio

Presidente do Barcelona admite mágoa e quer homenagem a Messi: 'Tributo que ele merece'

Ancelotti quer variação tática na Seleção e destaca "qualidade individual" do grupo

Martínez falta a treinos e fica fora de clássico contra o Santos

Martínez não se reapresenta no Corinthians e vira desfalque contra o Santos

Abel resgata lema e busca selar a paz com a torcida: 'Conto com vocês'

Neymar precisa recuperar forma física para ser convocado, diz Ancelotti

NFL: Chiefs x Lions termina com pancadaria entre os jogadores

Ancelotti comenta possível retorno de Neymar à Seleção: "Pode jogar no seu máximo nível"

Juventus confirma nova lesão de Bremer; veja detalhes

Corinthians x Atlético-MG: veja valores e como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão