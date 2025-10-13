Palmeiras encara semana decisiva no Brasileiro antes da semifinal da Libertadores

O Palmeiras tem pela frente uma semana decisiva no Campeonato Brasileiro, com duelos contra Red Bull Bragantino e Flamengo, concorrente direto na briga pelo título. Os jogos antecederão a partida de ida da semifinal da Libertadores, diante da LDU, do Equador.

O embate mais aguardado será, certamente, contra o Flamengo, no domingo, mas a vitória sobre o Bragantino é crucial para que a equipe entre em campo menos pressionada diante do vice-líder. Com o triunfo sobre o Juventude, o Verdão abriu três pontos de vantagem do Rubro-Negro na liderança do campeonato.

Há a possibilidade do Palmeiras chegar no confronto do fim de semana com uma distância ainda maior para o Flamengo. Isso porque o time carioca terá, antes do duelo, o clássico contra o Botafogo, em que um tropeço não surge como algo inimaginável, visto que o rival é o atual quinto colocado e jogará em casa.

Assim, o triunfo sobre o Bragantino poderá fazer a diferença na corrida pela taça. O confronto, válido pela 28ª rodada, está agendado para esta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. O Flamengo enfrenta o Botafogo no mesmo dia, às 19h30, no Nilton Santos.

Final antecipada?

Diante do cenário atual, Palmeiras e Flamengo surgem como os principais postulantes ao título do Brasileiro. O Cruzeiro, terceiro colocado com 52 pontos, segue na jogada, mas possui um jogo a menos em relação aos adversários.

O embate da 29ª rodada está marcado para acontecer no próximo domingo, às 16h, no Maracanã.

Libertadores à vista

Após os compromissos, o Palmeiras terá que virar a chave para a semifinal da Libertadores. No próximo dia 23 (quinta-feira), o Alviverde visitará a LDU, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A bola rolará a partir das 21h30.

Tricampeão, o time palestrino despachou o River Plate, da Argentina, para chegar às semis do torneio sul-americano. Já a equipe equatoriana eliminou o São Paulo.