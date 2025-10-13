Neymar precisa recuperar forma física para ser convocado, diz Ancelotti

TÓQUIO (Reuters) - Neymar continua nos planos da seleção brasileira, mas o atacante precisa estar totalmente em forma para voltar a ser convocado, disse o técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira.

Neymar, de 33 anos, não joga pelo Brasil há dois anos, com lesões que prejudicam sua capacidade de atuar de forma consistente desde que retornou ao Santos no ano passado, depois de um período na Arábia Saudita.

Ancelotti, falando antes do amistoso do Brasil contra o Japão em Tóquio na terça-feira, elogiou o talento de Neymar, mas enfatizou a importância de sua condição física.

"Neymar pode jogar em seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema", disse o italiano aos repórteres. "Quando ele está em boas condições físicas, ele tem a qualidade para jogar não só no Brasil, mas em qualquer equipe do mundo pela qualidade que tem."

O ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain vestiu a camisa amarela pela última vez em outubro de 2023, quando sofreu séria lesão nos ligamentos do joelho que tem atrapalhado as tentativas de retorno.

O Brasil vai para a partida de terça-feira animado por uma vitória enfática de 5 x 0 sobre a Coreia do Sul na última sexta-feira, um desempenho que mostrou sua capacidade de jogar bonito.

No entanto, Ancelotti destacou que o equilíbrio e o trabalho em equipe continuam sendo fundamentais.

"A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito e pode jogá-lo, sim, mas depende do que você quer dizer com jogo bonito", disse ele.

"É claro que os jogadores têm qualidade individual e comprometimento. É preciso jogar bonito com a bola e também sem a bola, o que é um aspecto importante."

O italiano, que assumiu o cargo em maio após uma campanha complicada nas eliminatórias para a Copa do Mundo, tem priorizado a atitude e a adaptabilidade no tempo limitado antes da Copa do Mundo de 2026.

Desde que assumiu o comando da equipe, Ancelotti teve três vitórias, um empate e uma derrota. Sob seu comando, o Brasil se tornou mais sólido defensivamente, sofrendo apenas um gol -- um pênalti contra a Bolívia na altitude de El Alto -- enquanto marcou nove gols.

Na sexta-feira, em Seul, o técnico incluiu quatro atacantes em seu time titular -- Vinícius Jr., Rodrygo, Matheus Cunha e Estevão -- e o Brasil dominou a equipe da casa.

O confronto de terça-feira contra o Japão oferece outra oportunidade para Ancelotti aperfeiçoar sua abordagem tática.

Refletindo sobre o progresso da equipe, ele acrescentou: "Comprometimento e trabalho em equipe são essenciais. Jogar bonito é importante, mas o mais importante é vencer."

(Reportagem de Fernando Kallas)