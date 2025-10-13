Mr. Olympia Brasil terá esposa de Dino uma semana após conquista inédita

O Mister Olympia Brasil terá a participação de Vitória Viana, esposa de Ramon Dino, uma semana depois da conquista histórica do fisiculturista. A presença do vencedor do Classic Physique ainda é incerta.

O evento de fisiculturismo e nutrição esportiva vai acontecer entre os dias 17 e 19 de outubro, no Distrito do Anhembi, em São Paulo, e vai receber atletas amadores e profissionais em quatro modalidades — fisiculturismo, powerlifting, luta de braço e strongman.

Ela vai apresentar, no sábado, a palestra "Estrear como um gigante — o que ninguém vê, mas todo campeão vive", que integra a agenda do "Encontro de gigantes Mr. Olympia - Congresso Brasileiro de Musculação". Vitória, inclusive, se prepara para entrar nas competições, como o UOL mostrou em março.

Conquista inédita de Dino

Dino se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão no Mister Olympia, maior campeonato do fisiculturismo mundial, em uma categoria masculina. Principal nome do país no bodybuilder, ele havia sido vice-campeão em 2022 e 2023 e ficou em quinto lugar no ano passado.

O título também causou um impacto imediato no interesse pela edição nacional da competição. A organização do evento registrou 30 novos credenciamentos de imprensa neste último fim de semana, cerca de 20% a mais que a média dos períodos anteriores. Há uma grande expectativa também quanto ao público.

Natural do Acre, Ramon Dino já foi campeão no Mister Olympia Brasil. Foi em 2018, já como profissional. Anteriormente, ainda como amador, em 2016, ele conquistou o campeonato estadual de Rondônia.

O Brasil se tornou um dos países com mais representantes no Mr. Olympia Global. Em 2025, foram 48 atletas, entre homens e mulheres e em diferentes categorias. Eduarda Bezerra foi a campeã no Wellness contra a também brasileira Isa Pereira Nunes, campeã da edição anterior.

Segundo a consultoria Euromonitor International, o mercado do setor no país está estimado em R$ 9,6 bilhões até 2028. "Trata-se de um crescimento incrível. Estamos muito empolgados por proporcionar conexão entre marcas, lojistas e consumidores, que dão volume aos negócios", diz Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Group, empresa organizadora da feira do Mr. Olympia Brasil Expo.

O Mister Olympia Brasil contará com mais de 800 atletas em busca de 24 pro cards, que garantem vaga no circuito profissional da IFBB Pro League.