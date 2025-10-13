Memphis domina e volta ao Corinthians só atrás de Haaland na Europa

Memphis Depay volta ao Corinthians após a Data Fifa ainda mais dominante na seleção holandesa e atrás apenas de Haaland nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Ninguém acima de Memphis na Holanda

Memphis abriu ainda mais vantagem na artilharia histórica da seleção holandesa. Eles foi às redes duas vezes — uma contra Malta e outra contra Finlândia — e chegou aos 54 gols.

Memphis ainda se tornou o maior garçom da seleção nesta Data Fifa. O camisa 10 deu duas assistências na goleada da Holanda sobre a Finlândia, chegou a 35 passes para gols e deixou Sneijder para trás.

A despedida desta Data Fifa ainda ficou marcada por uma homenagem. Memphis ganhou um bandeirão da torcida por ter se tornado o maior artilheiro da seleção. Ele alcançou o feito em setembro, mas só neste final de semana fez seu primeiro jogo em casa desde que conseguiu a marca.

Mas a Data Fifa começou com apuros. Memphis alegou ter seu passaporte roubado no Brasil e perdeu o embarque rumo à Holanda. Ele se apresentou atrasado.

Torcida da Holanda exibe bandeirão em homenagem a Memphis Depay, atacante do Corinthians Imagem: BSR Agency/Getty Images

Haaland na mira

Memphis é o vice-artilheiro das Eliminatórias Europeias. Com sete gols, ele só está atrás de Haaland, que tem 12 e comanda a Noruega rumo à Copa.

O mesmo acontece na somatória de participações em gols. O astro corintiano tem 11 (sete tentos e quatro assistências). Haaland tem 14 ao todo (12 gols e dois passes).

A Holanda vai enfrentar Polônia e Lituânia nas duas rodadas finais das Eliminatórias, em novembro, e deve garantir sua vaga na próxima Copa.

Volta ao Corinthians

Memphis deve estar à disposição para o clássico contra o Santos. O Corinthians enfrenta o rival na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.

A titularidade não está garantida. Recuperado de um edema na coxa, o holandês jogou poucos minutos na vitória corintiana sobre o Mirassol, antes da Data Fifa. Yuri Alberto e Gui Negão foram os titulares do ataque naquele dia.