Martínez não se reapresenta no Corinthians e vira desfalque contra o Santos

O Corinthians não contará com José Martínez no clássico contra o Santos, marcado para quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante não se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava.

O venezuelano devia ter voltado aos treinos na última quarta-feira, quando acabou a folga do elenco por conta da data Fifa. O jogador, contudo, ainda não apareceu. Ele entrou em contato com a diretoria do Timão e relatou problemas familiares, sem entrar em detalhes.

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, e a comissão técnica de Dorival Júnior aguardam o retorno do atleta. Contudo, já foi definido que Martínez não enfrentará o Santos.

A informação foi inicialmente divulgada pelo Meu Timão e confirmada pela Gaxeta Esportiva.

Vai fazer falta?

O volante soma 42 partidas na temporada, sendo 31 entre os titulares, com um gol e duas assistências. Ele esteve entre os 11 iniciais do clube na vitória de 3 a 0 sobre o Mirassol, no dia 4 de outubro. Essa foi a última partida da equipe antes da pausa para a data Fifa.

Programação do Corinthians

Sem Martínez, portanto, Dorival Júnior prepara o Corinthians para o duelo com o Santos. O elenco treina nesta segunda-feira e encerra a preparação na terça.

O clássico será na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O Timão está na 12ª colocação do torneio, com 33 pontos. O Peixe é o 16º, com 28.