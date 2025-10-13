Topo

Martínez falta a treinos e fica fora de clássico contra o Santos

Martínez, do Corinthians, não enfrentará o Santos na quarta-feira pelo Brasileirão - Marcello Zambrana/AGIF
Martínez, do Corinthians, não enfrentará o Santos na quarta-feira pelo Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 10h27

O volante José Martínez faltou a treinos do Corinthians ao longo da última semana e está fora do clássico contra o Santos, marcado para quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

José Martínez não apareceu na reapresentação do elenco na última quarta-feira. O jogador alegou problemas pessoais à diretoria.

O venezuelano não participou de nenhum treino desde então. O elenco treinou quarta, quinta, sexta e domingo — a comissão técnica deu folga no sábado.

A ausência fez com que a comissão técnica optasse por cortar o volante do clássico contra o Santos, na quarta-feira. Os rivais se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

A informação sobre o "sumiço" de Martínez foi publicada primeiro pelo Meu Timão e confirmada pelo UOL.

Martínez foi titular no último jogo do Corinthians, contra o Mirassol. O volante também tinha chances de estar entre os 11 inicias na Vila.

O Corinthians abrirá parte do treino à imprensa na manhã de hoje. Será possível verificar se o jogador vai treinar ou se seguirá fora das atividades.

