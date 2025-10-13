Lula parabeniza Cabo Verde por inédita vaga na Copa do Mundo: 'Motivo de grande alegria'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reservou um tempo na agenda para parabenizar Cabo Verde pela conquista de vaga inédita para a Copa do Mundo de 2026. Depois de participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação em Roma, na Itália, nesta segunda-feira, Lula fez escala no país africano para voltar ao Brasil e exaltou o feito da seleção lusófona.

"Acabamos de pousar em Cabo Verde, em escala para nosso retorno ao Brasil. E recebi uma notícia maravilhosa. Hoje a seleção de futebol do país se classificou, pela primeira vez na história, para a Copa do Mundo. Motivo de grande alegria para nosso país irmão de língua portuguesa. Parabéns à seleção e ao povo cabo-verdiano por essa conquista!", disse Lula no X.

Com a classificação, Cabo Verde se tornou a 22ª seleção garantida na Copa do Mundo de 2026. Além disso, o país africano também será o terceiro país estreante no próximo Mundial - Jordânia e Uzbequistão, da Ásia, já haviam assegurado a vaga inédita.

A Copa do Mundo de 2026, com sedes no Canadá, Estados Unidos e México, será disputada de 11 de junho a 19 de julho.