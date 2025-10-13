Topo

Esporte

Lula parabeniza Cabo Verde por inédita vaga na Copa do Mundo: 'Motivo de grande alegria'

Brasília

13/10/2025 23h00

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reservou um tempo na agenda para parabenizar Cabo Verde pela conquista de vaga inédita para a Copa do Mundo de 2026. Depois de participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação em Roma, na Itália, nesta segunda-feira, Lula fez escala no país africano para voltar ao Brasil e exaltou o feito da seleção lusófona.

"Acabamos de pousar em Cabo Verde, em escala para nosso retorno ao Brasil. E recebi uma notícia maravilhosa. Hoje a seleção de futebol do país se classificou, pela primeira vez na história, para a Copa do Mundo. Motivo de grande alegria para nosso país irmão de língua portuguesa. Parabéns à seleção e ao povo cabo-verdiano por essa conquista!", disse Lula no X.

Com a classificação, Cabo Verde se tornou a 22ª seleção garantida na Copa do Mundo de 2026. Além disso, o país africano também será o terceiro país estreante no próximo Mundial - Jordânia e Uzbequistão, da Ásia, já haviam assegurado a vaga inédita.

A Copa do Mundo de 2026, com sedes no Canadá, Estados Unidos e México, será disputada de 11 de junho a 19 de julho.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Goiás confirma o técnico Fábio Carille para o lugar de Vagner Mancini

CRB tem dois gols anulados, empata com a Ferroviária e perde a chance de colar no G-4

Gabriela Cé vira duelo de quase 3 horas e avança no Rio Ladies Open

Ferroviária empata com CRB e desperdiça chance de se afastar do Z4 da Série B

CBF define arbitragem de Botafogo x Flamengo pelo Brasileiro

Lula parabeniza Cabo Verde por inédita vaga na Copa do Mundo: 'Motivo de grande alegria'

Ronaldinho é contratado pela Globo para 'rolês aleatórios' na Copa de 2026

Confira o raio-x da seleção japonesa antes do duelo com o Brasil nesta terça

Fifa anuncia reconstrução do futebol em Gaza e Palestina durante Cúpula pela Paz

Presidente da Fifa revela plano para ajudar na reconstrução do futebol em Gaza e na Palestina

Brasil conquista mais quatro medalhas e encerra Grand Prix de Lima de judô com 11 pódios