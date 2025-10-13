Juventus confirma nova lesão de Bremer; veja detalhes

A Juventus confirmou uma nova contusão do zagueiro Bremer nesta segunda-feira. Em comunicado nas redes sociais, o clube italiano informou que o atleta rompeu o menisco medial do joelho esquerdo. O brasileiro de 28 anos passará por cirurgia.

Bremer vem convivendo com lesões desde que chegou à Juventus, em 2022. Nesta temporada, o zagueiro teve problemas musculares no fim de setembro e, ao retornar, teve o rompimento do menisco confirmado.

Por estar se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado durante a temporada passada, Bremer pouco atuou. O defensor chegou a viajar para a Copa do Mundo de Clubes, mas não entrou em campo.

O jogador participou da pré-temporada e de alguns amistosos antes do início do Campeonato Italiano. Somando as partidas da liga nacional e da Liga dos Campeões, Bremer entrou em campo cinco vezes antes de se machucar novamente. Com a nova lesão, o tempo de recuperação ainda não é conhecido.

Histórico complicado

Bremer chegou à Juventus em 2022, após ser contratado junto ao Torino por 40 milhões de euros (cerca de R$ 221 milhões na época). O zagueiro se tornou peça importante da Velha Senhora desde o início, mas sofreu com recorrentes problemas físicos.

Em três temporadas pelo clube de Turim, já são nove lesões. Na primeira, o defensor teve seis contusões menores, que o deixaram fora de 11 partidas. Em 2024/25, sofreu a ruptura dos ligamentos cruzados e perdeu praticamente toda a temporada, desfalcando o time em 45 jogos.

Nesta temporada, já havia ficado fora de duas partidas por lesão muscular. Agora, o jogador será submetido a uma meniscectomia artroscópica seletiva, procedimento que definirá o prazo exato de recuperação.

Fase da Juventus

Sem seu principal zagueiro, a Juventus busca manter a invencibilidade no Campeonato Italiano. Pela sétima rodada, a Velha Senhora visita o Como, no Stadio Giuseppe Sinigaglia. A bola rola neste sábado, às 07h30 (de Brasília).

Atualmente, a equipe é a quinta colocada do Campeonato Italiano, com 12 pontos - três atrás do líder Napoli.