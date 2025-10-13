Onde está José Martínez? Os bastidores do 'sumiço' do meia do Corinthians

José Martínez faltou aos últimos treinos do Corinthians após seu filho não poder embarcar para o Brasil, segundo relatos de pessoas do entorno do jogador venezuelano ao UOL.

O 'sumiço' de José Martínez

O UOL apurou que José Martínez deve embarcar para o Brasil amanhã, ao meio-dia. Sendo assim, só deve se reapresentar ao clube na quarta-feira, data do jogo contra o Santos, do qual ele já está cortado.

A saga começou quando José Martínez voou dos Estados Unidos para a Colômbia durante a Data Fifa. Ele desembarcou em solo colombiano e partiu de carro rumo a Maracaibo, cidade venezuelana onde nasceu, para buscar sua família.

O volante ficou preso na fronteira, segundo pessoas do seu entorno. As tensões entre colombianos e venezuelanos levaram a fronteira a ser fechada, fazendo o jogador perder um dia na Colômbia.

Martínez viveu o problema maior quando voltou de Maracaibo até o aeroporto na Colômbia para embarcar para o Brasil. O filho do jogador nasceu nos Estados Unidos e não tem ainda a cidadania venezuelana. Por isso, precisaria do visto para embarcar.

O jogador não quis deixar a esposa e o filho para trás, uma vez que eles teriam de cruzar a fronteira sozinhos, de carro, rumo a Maracaibo.

Martínez decidiu voltar para a Venezuela junto com a família. Agora, a esposa do jogador ficará no país enquanto tenta regularizar o passaporte do filho.

Martínez é cortado do clássico

José Martínez devia ter se apresentado ao Corinthians na última quarta-feira. O elenco havia ganhado folga após a vitória sobre o Mirassol e descansou no começo da Data Fifa.

O volante não apareceu até esta segunda-feira. Ele não participou dos treinos de quarta, quinta, sexta, domingo e hoje — o elenco teve folga no sábado.

Diante do "sumiço", a comissão técnica decidiu cortar o venezuelano do clássico contra o Santos, na quarta. Ele vinha sendo titular da equipe.