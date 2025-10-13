Topo

Jorginho diz que Hazard foi melhor com quem jogou: 'Podia ser Bola de Ouro'

Em entrevista ao UOL Esporte, exibida na Live do Flamengo, Jorginho afirmou que o belga Eden Hazard foi o melhor jogador com quem ele atuou durante toda a carreira.

Jorginho e Hazard jogaram juntos no Chelsea (ING), nas temporadas 2018 e 2019, antes de o meia-atacante se transferir para o Real Madrid. Na opinião de Jorginho, o ex-colega poderia ter sido o melhor do mundo.

O melhor que eu joguei junto, disparado, o Eden Hazard. Ele era algo... bizarro, assim. Bizarro mesmo. O que ele fazia... A gente ficava assim: 'como que ele fez isso, sabe?' Para mim, ele não ganhou uma Bola de Ouro porque ele não quis. Ele era quem ele era e pronto. Mas o que eu vi ele fazer foi impressionante.
Jorginho

