Jorginho diz que Hazard foi melhor com quem jogou: 'Podia ser Bola de Ouro'

Em entrevista ao UOL Esporte, exibida na Live do Flamengo, Jorginho afirmou que o belga Eden Hazard foi o melhor jogador com quem ele atuou durante toda a carreira.

Jorginho e Hazard jogaram juntos no Chelsea (ING), nas temporadas 2018 e 2019, antes de o meia-atacante se transferir para o Real Madrid. Na opinião de Jorginho, o ex-colega poderia ter sido o melhor do mundo.

O melhor que eu joguei junto, disparado, o Eden Hazard. Ele era algo... bizarro, assim. Bizarro mesmo. O que ele fazia... A gente ficava assim: 'como que ele fez isso, sabe?' Para mim, ele não ganhou uma Bola de Ouro porque ele não quis. Ele era quem ele era e pronto. Mas o que eu vi ele fazer foi impressionante .

Jorginho

O Flamengo está botando na mesa, que ele considera como essencial, é alguma espécie de garantia de que o Filipe Luís, em assinando o contrato, ele vai ficar. E isso é uma discussão ali, que é um debate dentre as partes, entendeu? Ter alguma espécie de proteção para não perder o Filipe, porque você vai iniciar uma nova temporada, vai iniciar com um novo técnico, com o mesmo técnico, o técnico que você tá apostando para a temporada inteira,

Rodrigo Mattos

O Arrasca — tanto é que eu estava brincando com ele ontem. Como é que ele deu aquele passe à esquerda, cara? Falei, cara, como é que tu... tava meio esticada e ele conseguiu levantar e o zagueiro... Falei: 'caraca', eu chamo ele de qualidade, 'caraca, hein qualidade'. Aí ele, pra mim, é o diferenciado, né? [...] É só dar a bola para ele.

Jorginho

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Imagem: Arte/UOL

Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo