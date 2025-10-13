Joia do sub-17 revela papo com Abel antes de estreia no Palmeiras e admite surpresa: "Não esperava"

Luis Pacheco foi uma das Crias da Academia que estreou pelo Palmeiras no último sábado na vitória por 4 a 1 sobre o Juventude. O volante do sub-17 foi relacionado pela primeira vez e já foi acionado pelo técnico Abel Ferreira. O jovem de 17 anos revelou o papo que teve logo antes de entrar em campo e que foi pego de surpresa com a oportunidade.

"Agradeço pela oportunidade que o professor Abel me deu. Sinceramente, não esperava. Estava sentado no banco, ele me chamou e pediu para olhar o que o Andreas (Pereira) estava fazendo, que eu entraria aos 40 minutos para fazer a mesma função. Graças a Deus, deu tudo certo", afirmou o atleta.

O jovem entrou aos 41 minutos na vaga de Andreas Pereira. Luis Pacheco, porém, ainda tem grande margem para se desenvolver nas categorias de base do Palmeiras. Após o duelo, Abel Ferreira falou sobre o garoto e pediu calma com as expectativas. O treinador acredita que Pacheco já tenha capacidade para jogar pelo sub-20, categoria pela qual o meia já jogou.

Adaptação e recepção no profissional

Pacheco chegou ao Palmeiras em 2020. Nas categorias de base, ele soma 51 jogos, cinco gols e alguns títulosB, como dois Campeonatos Brasileiros sub-20 (2024 e 2025), um Paulista sub-15 (2023) e um Marveld Tournament (2023). O atleta falou sobre a adaptação ao time principal.

"Vivi dias de gratidão, bons treinos com esses caras experientes. Procuro muito aprender com eles, são inspirações para mim e para vários jovens no mundo. A comissão ajuda muito, por estarmos subindo agora e para nos adaptarmos mais rápido com o grupo. Ter outros jovens aqui me ajuda e acho que é bom para outros também chegarem e se adaptarem mais rápido", declarou Pacheco.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)



Data e hora: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)