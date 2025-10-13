Jogo do Brasil é hoje? Veja que horas começa e onde assistir á seleção brasileira

Topo

Brasil e Japão entram em campo amanhã (14), às 7h30 (de Brasília), no Nacional de Tóquio, no Japão, para disputar mais um amistoso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).

O Brasil chega embalado pela goleada aplicada contra a Coreia do Sul no último compromisso. A seleção comandada por Carlo Ancelotti contou com grande atuação do quarteto de ataque e venceu por 5 a 0.

O Japão também já entrou em campo nesta Data Fifa, mas não conseguiu vencer. Os japoneses receberam o Paraguai e empataram em 2 a 2.

Brasil x Japão -- Amistoso internacional

  • Data e hora: 14 de outubro, às 7h30 (de Brasília)
  • Local: Nacional de Tóquio, no Japão
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)

