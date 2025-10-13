Topo

Esporte

João Fonseca cai no ranking e vira 45º do mundo antes de volta às quadras

João Fonseca se prepara para a disputa do ATP 250 de Bruxelas - Elsa/AFP
João Fonseca se prepara para a disputa do ATP 250 de Bruxelas Imagem: Elsa/AFP

Bruxelas

13/10/2025 11h34

João Fonseca volta às quadras nesta semana em Bruxelas, mas a breve pausa custou duas posições no ranking mundial. O carioca agora aparece como número 45 do mundo.

A leve queda no ranking também reflete o desempenho de quem aproveitou a brecha. O monegasco Valentin Vacherot surpreendeu ao conquistar o título do Masters 1000 de Xangai e saltou mais de 160 posições, chegando ao 40º lugar. Já o francês Arthur Rinderknech, vice-campeão, também disparou e assumiu o 28º posto.

Entre os brasileiros, o cenário da semana teve mais baixas do que avanços. Felipe Meligeni (171º) e Thiago Wild (173º) perderam terreno - o primeiro ainda se recuperando de lesão e o segundo ameaçado de deixar o top 200. Em contraste, João Lucas Reis vive boa fase e atingiu sua melhor marca, o 204º lugar, mantendo o embalo no Challenger de Curitiba.

Durante o período de descanso, Fonseca se manteve ativo apenas em compromissos por equipes - venceu dois jogos na Copa Davis e outro na Laver Cup, representando o Time Mundo. O foco agora se volta para o ATP 250 da Bélgica, onde, pela primeira vez, o brasileiro entra como cabeça de chave em um torneio da elite.

A estreia no ATP 250 de Bruxelas será contra o holandês Botic van de Zandschulp, adversário que já superou na Copa Davis do ano passado.

