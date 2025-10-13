Topo

Esporte

Fonseca joga nesta terça em Bruxelas em horário nobre na quadra principal

João Fonseca contra Flavio Cobolli pela Laver Cup de 2025, no Chase Center, em San Francisco - Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup
João Fonseca contra Flavio Cobolli pela Laver Cup de 2025, no Chase Center, em San Francisco Imagem: Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup
do UOL

Colaboração para o UOL

13/10/2025 18h48

O brasileiro João Fonseca volta às quadras nesta terça-feira, em sua estreia no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica.

Rival e horário

Fonseca estreará contra o holandês Botic Van de Zandschulp, atual 84º do ranking da ATP. O brasileiro é o cabeça de chave número 7 do torneio.

Relacionadas

Fonseca lidera semana de baixas, mas Reis consegue seu melhor ranking

João Fonseca cai no ranking e vira 45º do mundo antes de volta às quadras

A partida deve ter início por volta de 14h30 (de Brasília). O jogo de Fonseca será o último do dia da quadra central, e seu horário de início dependerá da duração das partidas anteriores.

O último jogo na quadra principal é o de maior prestígio do dia. Vale ressaltar que os principais cabeças de chave, como Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, vão estrear direto na próxima fase.

O brasileiro caiu duas posições na atualização do ranking nesta segunda e agora ocupa o 45º lugar.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Promessa cumprida! Após brilhar no UFC Rio, Do Bronx celebra Dia das Crianças com festa em SP

Botafogo segue preparação para clássico com o Flamengo pelo Brasileirão

Vasco divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Fluminense

Conmebol aplica multa ao Flamengo por gestos obscenos de Bruno Henrique

São Paulo divulga informações da venda de ingressos para jogo contra o Bahia; veja preços

Descanso também é treino: médicos veem pausa da Data Fifa com efeito positivo nos clubes

São Paulo será julgado pelo STJD por cantos homofóbicos em clássico contra o Corinthians

F1: Hamilton demonstra insatisfação e cobra mudanças internas na Ferrari, diz jornal italiano

Sem Hugo Souza, Corinthians define goleiro titular para clássico contra o Santos

Alemanha vence, mas França e Suíça só empatam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Jorginho diz que Hazard foi melhor com quem jogou: 'Podia ser Bola de Ouro'