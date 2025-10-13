Fonseca joga nesta terça em Bruxelas em horário nobre na quadra principal

O brasileiro João Fonseca volta às quadras nesta terça-feira, em sua estreia no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica.

Rival e horário

Fonseca estreará contra o holandês Botic Van de Zandschulp, atual 84º do ranking da ATP. O brasileiro é o cabeça de chave número 7 do torneio.

A partida deve ter início por volta de 14h30 (de Brasília). O jogo de Fonseca será o último do dia da quadra central, e seu horário de início dependerá da duração das partidas anteriores.

O último jogo na quadra principal é o de maior prestígio do dia. Vale ressaltar que os principais cabeças de chave, como Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime, vão estrear direto na próxima fase.

O brasileiro caiu duas posições na atualização do ranking nesta segunda e agora ocupa o 45º lugar.