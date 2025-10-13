Japão x Brasil: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações do amistoso

Após golear a Coreia do Sul por 5 a 0, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será nesta terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.

View this post on Instagram A post shared by CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e pela GE TV (no YouTube).

Como chegam os times?

O Brasil vem de uma vitória por 5 a 0 contra a Coreia do Sul. Já o Japão, que ainda não venceu nenhum jogo em sua sequência de amistosos marcados, empatou em 2 a 2 com o Paraguai em sua última partida.

Histórico de confronto

As seleções já se enfrentaram 13 vezes, com 11 triunfos do Brasil e dois empates. Assim, o time brasileiro busca continuar com a invencibilidade sobre o Japão.

Veja o histórico dos últimos cinco jogos:

16/10/2012: Japão 0 x 4 Brasil (Amistoso)

15/06/2013: Brasil 3 x 0 Japão (Copa das Confederações)

14/10/2014: Japão 0 x 4 Brasil (Amistoso)

10/11/2017: Japão 1 x 3 Brasil (Amistoso)

06/06/2022: Japão o x 1 Brasil (Amistoso)

Prováveis escalações

Os brasileiros terão mais uma oportunidade de atuarem sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. O treinador vem trabalhando a equipe visando a Copa do Mundo de 2026.

O italiano, aliás, deu a entender que deve fazer alterações na escalação. A ideia é dar chance a alguns atletas.

"É o momento, até a data Fifa de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas. Podemos dar mais oportunidades a outros jogadores", disse.

Do outro lado, o Japão é uma das seleções asiáticas que estarão na Copa do Mundo de 2026. Os japoneses sonham em ir longe no Mundial.

Provável escalação do Brasil

Brasil: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli.

Técnico: Carlo Ancelotti

Provável escalação Japão

Japão: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa

Técnico: Hajime Moriyasu

Arbitragem

Jong Hyeok Kim (KOR) será o árbitro do confronto, com Kyunyong Park (KOR) e Jongpil Jang (KOR) como assistentes. O comando do VAR ainda não foi informado.

Ficha Técnica

Jogo: Japão x Brasil



Competição: Amistoso



Local: Ajinomoto Stadium



Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)



Horário: 07h30 (de Brasília)



Transmissão: TV Globo, Sportv, GE TV