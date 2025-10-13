Topo

Islândia x França: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

13/10/2025 08h00

Nesta segunda-feira, a França volta a campo para enfrentar a Islândia, pela quarta rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias. A bola rola às 15h45 (de Brasília), em Reykjavik.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chegam

França

Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, a França vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Azerbaijão. A seleção lidera o grupo, com nove pontos.

Islândia

A Islândia, por sua vez, vem de uma derrota para a Ucrânia por 5 a 3. A seleção ocupa a terceira colocação da chave, com três pontos conquistados.

Prováveis escalações

Islândia: Ólafsson; Pálssom, Ingaso; Grétarsson e Ellertson; Johanesson, Haraldsson e Albert Gudmundsson; Magnússon, Andri Gudjohnsen e Thorsteinsson

Técnico: Arnar Gunnlaugsson

França: Maignan; Malo Gusto, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot, Khéphren Thuram e Olise; Coman, Ekitiké e Mbappé

Técnico: Didier Deschamps

Arbitragem

  • Árbitro: Orel Grinfeeld

  • Assistentes: Roy Hassan e Matityahu Yakobov

  • VAR: Fedayi San

