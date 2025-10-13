Islândia x França: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias
Nesta segunda-feira, a França volta a campo para enfrentar a Islândia, pela quarta rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias. A bola rola às 15h45 (de Brasília), em Reykjavik.
Onde assistir
A partida terá transmissão do SporTV.
Como chegam
França
Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, a França vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Azerbaijão. A seleção lidera o grupo, com nove pontos.
Islândia
A Islândia, por sua vez, vem de uma derrota para a Ucrânia por 5 a 3. A seleção ocupa a terceira colocação da chave, com três pontos conquistados.
Prováveis escalações
Islândia: Ólafsson; Pálssom, Ingaso; Grétarsson e Ellertson; Johanesson, Haraldsson e Albert Gudmundsson; Magnússon, Andri Gudjohnsen e Thorsteinsson
Técnico: Arnar Gunnlaugsson
França: Maignan; Malo Gusto, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot, Khéphren Thuram e Olise; Coman, Ekitiké e Mbappé
Técnico: Didier Deschamps
Arbitragem
- Árbitro: Orel Grinfeeld
- Assistentes: Roy Hassan e Matityahu Yakobov
- VAR: Fedayi San