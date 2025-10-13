França sente ausência de Mbappé, só empata e ainda não se garante na Copa
A França sentiu a ausência de seu principal jogador, Kylian Mbappé, no empate desta segunda-feira contra a Islândia, por 2 a 2, em confronto pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.
Nkunku e Mateta fizeram os gols dos franceses, que saíram perdendo e levaram o empate após virar. Pálsson e Hlynsson marcaram para a Islândia.
Mbappé não esteve entre os relacionados para a partida. No jogo da última sexta-feira, contra o Azerbaijão, ele foi substituído com um desconforto no tornozelo após marcar um gol e dar uma assistência. Além do camisa 10, o técnico Didier Deschamps promoveu outras cinco mudanças em relação à vitória na última partida.
O empate faz com que a França ainda não se classifique para a Copa do Mundo de 2026. Os franceses precisavam vencer e contar com um tropeço da Ucrânia contra o Azerbaijão. Os ucranianos ganharam por 2 a 1.
A França segue na liderança do Grupo D, com 10 pontos, enquanto a Ucrânia tem sete. A Islândia fica em terceira, com quatro, e o Azerbaijão ocupa a lanterna.
A seleção francesa pode se garantir na Copa do Mundo na próxima data Fifa, quando encara a Ucrânia, no dia 13 de novembro. Na mesma data, a Islândia enfrenta o Azerbaijão.
Como foi o jogo
A França teve um primeiro tempo abaixo do ritmo. Logo no início, Nkunku aproveitou sobra de escanteio e, cara a cara, bateu em cima e viu o goleiro islândes fazer grande defesa.
A Islândia, embora não tivesse a posse da bola, tentava aproveitar em contra-ataques e bolas paradas. Em bobeada da defesa francesa, Gudjohnsen deixou Gudmundsson cara a cara com Maignan, mas o camisa 10 da Islândia isolou o lance que estava impedido.
Os mandantes, no entanto, surpreenderam e abriram o placar aos 38 minutos. Após cruzamento na área, Camavinga não conseguiu afastar, e a bola sobrou para o zagueiro Pálsson, que se esticou e mandou no canto.
Os franceses voltaram a assustar apenas nos acréscimos antes do intervalo. Olise cabeceou e o goleiro Olafsson fez grande defesa. No rebote, Mateta encheu o pé, mas acertou o lateral Ellertsson, que salvou o gol em cima da linha.
A virada francesa veio em quatro minutos no segundo tempo, mas a Islândia voltou a empatar logo na sequência. Nkunku empatou em chute rasteiro aos 18, e Mateta virou aos 22. Na saída de bola, a França pressionou, e a Islândia conseguiu transição rápida. Cara a cara com Maignan, Hlynsson deixou tudo igual novamente.