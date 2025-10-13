Irlanda do Norte x Alemanha: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo das Eliminatórias
Nesta segunda-feira, Irlanda do Norte e Alemanha se enfrentam pela quarta rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Windsor Park, em Belfast. O confronto vale a liderança da chave, já que ambos somam seis pontos em três partidas disputadas.
Onde assistir?
O duelo terá transmissão ao vivo do Disney+, via streaming.
Como chegam as equipes?
Irlanda do Norte
A equipe da casa chega para o confronto após vencer a Eslováquia por 2 a 0. Com seis pontos, a Irlanda do Norte ocupa a segunda colocação do Grupo A, mesma pontuação da Alemanha e da Eslováquia, mas com desvantagem no saldo de gols. Uma vitória pode colocar os irlandeses na liderança da chave, garantindo vantagem na briga pela vaga direta na Copa do Mundo.
Alemanha
Os alemães vêm de goleada sobre Luxemburgo por 4 a 0 e ocupam a primeira colocação do grupo, com saldo de gols superior. O time de Julian Nagelsmann busca manter a liderança e se aproximar da classificação direta para o Mundial de 2026.
Prováveis escalações
Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Mallard, McNair, Hume; Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Davenny; Reid e Price
Técnico: Michael O'Neill
Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka, Wirtz; Gnabry, Woltemade, Adeyemi
Técnico: Julian Nagelsmann
Arbitragem
- Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)
- Assistentes: Ángel Rodríguez (ESP) e Guadalupe Ayuso (ESP)
- VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)