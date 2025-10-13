Internacional moderniza Beira-Rio com nova iluminação cênica

Com a pausa no calendário devido à data Fifa, o Internacional iniciou uma etapa no processo de modernização do Beira-Rio: a troca de iluminação cênica no estádio. Feita em parceria com a Brio e a Silicon, essa novidade visa aprimorar a estrutura do local.

Com a nova instalação, que tem o prazo até o final deste mês para ser entregue, cada refletor poderá ser individualizado, diferente do funcionamento atual, no qual as lâmpadas têm uma única cor. O Beira-Rio também poderá ser iluminado de diversas formas, inclusive horizontalmente. A estrutura tecnológica trará uma redução no consumo e maior eficiência elétrica, além da redução dos custos com manutenção.

Conexão entre estádio e arquibancada

Gabriel Nunes, vice-presidente de Patrimônio e do Parque Gigante, ressaltou como a tecnologia inovará a conexão entre torcedores e o Beira-Rio, trazendo uma nova atmosfera.

"Após 11 anos da revitalização do estádio Beira-Rio, estamos atualizando diversas estruturas da nossa casa. Finalizada a troca dos telões, é a vez da iluminação interna e externa. Esse processo possibilitará ao Clube uma conexão mais próxima ainda da torcida, fazendo com que ela participe mais da festa durante os jogos. Esse ganho tecnológico posiciona o Beira-Rio como um estádio e um Complexo diferenciado no cenário da América do Sul.", comentou.

Uma parte dessa conexão entre estádio e arquibancada, promovida devido aos progressos tecnológicos do Complexo, já foi vista após o duelo contra o Botafogo, com um show de luzes após o triunfo por 2 a 0 diante dos cariocas.

Próximo jogo do Internacional

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Campos Maia.