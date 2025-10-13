Haas revela pintura especial para o Grande Prêmio dos Estado Unidos de Fórmula 1

A equipe Haas revelou nesta segunda-feira uma nova pintura para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Este é o terceiro ano consecutivo que a equipe busca homenagear suas raízes norte-americanas no design do carro.

O visual desta temporada coloca as tradicionais estrelas da bandeira do país como destaque. Os tons de vermelho, preto e branco originais da escuderia se mantêm presente na decoração.

Em 2023, a marca de Gene Haas apresentou um desenho similar ao de 2025 e, no ano passado, a figura central foi uma águia careca, animal conhecido como símbolo dos Estados Unidos.

Desde a sua entrada na F-1, a Haas já disputou oito GPs de Austin, no Texas, tendo como melhor resultado o oitavo lugar conquistado por Nico Hülkenberg em 2024. Esta temporada, porém, é a última em que a equipe será a única norte-americana no grid, já que em 2026 a Cadillac ingressará na categoria como a 11º escuderia.

A corrida principal do Grande Prêmio dos Estados Unidos está com início marcado para às 16h (Horário de Brasília) do domingo, dia 19.