Mauro Cezar: A quem interessa vilanizar o Flamengo?

A disputa entre Flamengo demais clubes da Libra pela divisão de receitas de TV está sendo marcada por uma tentativa de vilanizar o clube carioca, avalia Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

O que há aí é uma situação de muita desinformação e uma tentativa de vilanização do Flamengo. Que interessa a quem? A quem interessa? É fácil, não precisa nem responder, qualquer criança percebe. A quem interessa no contexto hoje do futebol sul-americano vilanizar o Flamengo? Pelo amor de Deus, né, só trouxa não percebe o que está na cara.

Acho que o Bap [Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo] demorou muito a se manifestar publicamente porque ele fala para a TV do clube no YouTube, a Flamengo TV, e isso não é o bastante. Ele está falando para a bolha dos rubro-negros, mas ele tem que falar para a imprensa, pessoalmente, depois que outros dirigentes foram à imprensa e falaram coisas absurdas, tolices, tipo 'vai jogar sozinho'. Isso é uma bobagem colossal que está se discutindo, não tem nada a ver com a parte esportiva, é uma questão meramente financeira, comercial dos clubes.

O comentarista destaca que há muita desinformação circulando sobre o caso. Mauro Cezar explica que o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, assinou a adesão à Libra, mas não concordou com nenhuma divisão específica dos 30% em questão das receitas de TV — discussão que só começou a ser feita neste ano, já com Bap no poder.

Há muita desinformação. A assinatura do Landim não existe. Existe a assinatura de adesão à Libra, não a assinatura concordando com a distribuição desses 30%. Isso está muito claro. Tanto que as reuniões que aconteceram para discutir esse tema foram nesse ano, em 2025, quando o Landim não estava mais no poder. E se existisse a tal assinatura, ela já teria sido apresentada e essa história teria se encerrado. Ela não existe. Existe a assinatura de adesão à Libra.

O colunista do UOL cobrou do ex-presidente do Flamengo uma explicação mais detalhada no Conselho Deliberativo sobre o caso, como Bap fez na semana passada.

"Essa é uma briga comercial. E acho que o Landim deveria explicar no Conselho, se é que ele consegue, por que ele aceitou esse contrato, que no todo ele é muito ruim para o Flamengo. O Flamengo deixa de ganhar cerca de R$ 100 milhões em relação ao ano passado. Isso é uma demonstração que, ao contrário do que se fala, o Flamengo abriu mão de dinheiro."

"Os presidentes dos outros clubes estão defendendo o interesse de quem? O Flamengo relata, inclusive, que quando havia essa discussão na reunião, tinha presidente de um clube que saía da reunião e ia embora. Então, é disso que nós estamos falando. Não tem mocinho na história, cada um tentando defender o seu interesse", afirma Mauro Cezar.

Acho que o confronto direto tem um peso. Não acho que é uma final antecipada, mas é um jogo que vai provocar sequelas. Mesmo que o Flamengo não supere o Palmeiras em pontos ou em número de vitórias, se ele vence o confronto direto, é um doping excelente para o Flamengo. E o Palmeiras pode se abalar, mesmo sendo o time do Brasil que mais consegue se recuperar rapidamente

São 36 pontos de disputa para Palmeiras e para o Flamengo, é muita coisa, né? É muito jogo ainda pela frente, mesmo o confronto direto domingo, acho que não define rigorosamente nada.

Quem pratica o melhor futebol do Brasil nas últimas semanas é o Palmeiras. E mesmo com a ausência de seus principais jogadores, foi assim contra o Juventude, que não foi páreo para o time do Abel Ferreira.

Na próxima vez que acontecer um Dérbi, eu vou ligar lá no Parque São Jorge e vou pedir para o pessoal tirar um pouco o pé, porque não é possível que ainda se fale das derrotas do Palmeiras pro Corinthians na Copa do Brasil e no Paulistinha.

