Grêmio x Atlético-MG: saiba onde assistir à final do Brasileiro sub-17
Nesta segunda-feira, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio.
Onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.
Como chegam as equipes?
Na semifinal, o Grêmio eliminou o Palmeiras, dono da melhor campanha, e conquistou a vaga para a decisão. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o time gaúcho ganhou nos pênaltis por 4 a 3.
Já o Atlético-MG se classificou depois de bater o Athletico-PR por 3 a 2, na Arena da Baixada. A equipe alvinegra chegou a sofrer o empate após abrir dois gols de vantagem, mas marcou novamente na reta final.
Ingressos
- Entrada gratuita para Sócio Arquibancada e Sócio Cadeira, podendo levar dois acompanhantes;
- Entrada gratuita para Sócio Infantil e menores de 16 anos, desde que acompanhados por um adulto;
- R$ 5,00 para sócios;
- R$ 10,00 para não-sócios.
Arbitragem
- Árbitro: Francisco Naydson Albuquerque de Souza
- Assistentes: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho e Deborah Beatriz Ferreira da Silva
- VAR: Philip Georg Bennett