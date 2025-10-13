Grêmio x Atlético-MG: saiba onde assistir à final do Brasileiro sub-17

Nesta segunda-feira, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

AMANHÃ, A DECISÃO COMEÇA NA ARENA! ???? É com teu apoio que vamos em busca da vitória no primeiro jogo da grande final do #BrasileirãoSub17. É jogo para mostrar a força da nossa torcida e a raça da #BaseGremista. PRA CIMA DELES! ? https://t.co/ZennIsMZt1 ?????????... pic.twitter.com/M8WhZie8FY ? Grêmio FBPA (@Gremio) October 12, 2025

Como chegam as equipes?

Na semifinal, o Grêmio eliminou o Palmeiras, dono da melhor campanha, e conquistou a vaga para a decisão. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o time gaúcho ganhou nos pênaltis por 4 a 3.

Já o Atlético-MG se classificou depois de bater o Athletico-PR por 3 a 2, na Arena da Baixada. A equipe alvinegra chegou a sofrer o empate após abrir dois gols de vantagem, mas marcou novamente na reta final.

Ingressos

Entrada gratuita para Sócio Arquibancada e Sócio Cadeira, podendo levar dois acompanhantes;

para Sócio Arquibancada e Sócio Cadeira, podendo levar dois acompanhantes; Entrada gratuita para Sócio Infantil e menores de 16 anos, desde que acompanhados por um adulto;

para Sócio Infantil e menores de 16 anos, desde que acompanhados por um adulto; R$ 5,00 para sócios;

para sócios; R$ 10,00 para não-sócios.

Arbitragem