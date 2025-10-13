Topo

Esporte

Grêmio x Atlético-MG: saiba onde assistir à final do Brasileiro sub-17

13/10/2025 08h00

Nesta segunda-feira, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio.

Onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

Como chegam as equipes?

Na semifinal, o Grêmio eliminou o Palmeiras, dono da melhor campanha, e conquistou a vaga para a decisão. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o time gaúcho ganhou nos pênaltis por 4 a 3.

Já o Atlético-MG se classificou depois de bater o Athletico-PR por 3 a 2, na Arena da Baixada. A equipe alvinegra chegou a sofrer o empate após abrir dois gols de vantagem, mas marcou novamente na reta final.

Ingressos

  • Entrada gratuita para Sócio Arquibancada e Sócio Cadeira, podendo levar dois acompanhantes;

  • Entrada gratuita para Sócio Infantil e menores de 16 anos, desde que acompanhados por um adulto;

  • R$ 5,00 para sócios;

  • R$ 10,00 para não-sócios.

Arbitragem

  • Árbitro: Francisco Naydson Albuquerque de Souza

  • Assistentes: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho e Deborah Beatriz Ferreira da Silva

  • VAR: Philip Georg Bennett

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Ancelotti abre portas para Neymar e quer lista da Copa 'encaminhada' em março

Irlanda do Norte x Alemanha: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Islândia x França: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Grêmio x Atlético-MG: saiba onde assistir à final do Brasileiro sub-17

Spoiler no UFC Rio! Atleta revela luta entre Alexandre Pantoja e Joshua Van no UFC 323

CRB busca embalo no Rei Pelé; Atlético-GO tenta reagir fora de casa pela Série B

Como você avalia a atual temporada do São Paulo? Vote na enquete!

Recuperado, Victor Hugo deve ser titular do Santos contra o Corinthians? Vote!

Em menos jogos, Palmeiras iguala número de vitórias de 2024; veja aproveitamento

Bia Mesquita mira duelo com Ronda Rousey após brilhar no UFC Rio

Em momento delicado, Félix Torres não atua pelo Corinthians há quase dois meses