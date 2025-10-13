Grêmio goleia o Atlético-MG e encaminha título do Brasileirão sub-17
O Grêmio saiu em grande vantagem na final do Campeonato Brasileiro sub-17. Nesta segunda-feira, pelo jogo de ida da decisão, o Tricolor Gaúcho não tomou conhecimento e goleou o Atlético-MG por 4 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).
Os gols da equipe mandante foram marcados por Lucca, duas vezes, além de Roger e João Borne. O Galo diminuiu com Mosquito.
Situação do confronto
Com o resultado, o Grêmio pode até perder por dois gols de diferença no duelo de volta e, ainda assim, garantir o título. Já o Atlético-MG precisa vencer por quatro ou mais gols para levantar a taça. Caso o time mineiro triunfe por três tentos de vantagem na Arena MRV, a decisão será definida nos pênaltis.
Resumo do jogo
?? GRÊMIO 4 x 1 ATLÉTICO-MG ??
Competição: Final do Campeonato Brasileiro sub-17 (ida)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
Gols
Lucca (6? do 1ºT, Grêmio)
Roger (29? do 2ºT, Grêmio)
João Borne (38? do 1ºT, Grêmio)
Lucca (3? do 2ºT, Grêmio)
Mosquito (4? do 2ºT, Atlético-MG)
Como foi o jogo?
Primeiro Tempo
O Grêmio abriu o placar logo aos seis minutos. Vitor Ramon pegou sobra na cobrança de falta e levantou na área para Lucca, que subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o fundo da rede.
Pouco depois, o Atlético-MG ficou em desvantagem numérica com a expulsão de Samuel Deus, após carrinho em João Borne.
Com um a mais, o Tricolor ampliou aos 34 minutos: Roger cobrou falta com muita categoria e balançou as redes. Quatro minutos depois, João Borne recebeu passe de Gabriel Mec e finalizou no canto esquerdo, fazendo o terceiro dos mandantes.
Segundo Tempo
A goleada foi confirmada com apenas três minutos da etapa complementar. Tiago avançou pela direita, cruzou para Gabriel Mec desviar, e Lucca apareceu quase em cima da linha para empurrar a bola para o gol.
Um minuto depois, o Atlético-MG conseguiu descontar. Mosquito recebeu na entrada da área, finalizou de perna esquerda, e a bola bateu na trave antes de entrar.
Quando é a volta da final?
A decisão de quem fica com o troféu do Campeonato Brasileiro sub-17 será no próximo sábado, dia 18 de outubro, às 10 horas (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).