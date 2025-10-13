Topo

Esporte

Goiás anuncia demissão do técnico Vagner Mancini

13/10/2025 17h52

Nesta segunda-feira, o Goiás anunciou a demissão do técnico Vagner Mancini. A última partida do treinador pelo clube foi o empate por 1 a 1 diante do Athletic, no sábado, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Goiás Esporte Clube informa que Vagner Mancini não é mais o técnico da equipe profissional. O clube comunica também o desligamento de sua comissão técnica. A instituição agradece aos profissionais pelos serviços prestados, dedicação e compromisso demonstrados durante o período em que estiveram no Verdão e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", informou o clube em comunicado no X.

Desde que chegou ao Goiás, Mancini comandou o time em 33 jogos, com 14 vitórias, oito empates e 11 derrotas. Ele deixa o clube em quarto lugar na tabela da Série B, com 52 pontos e uma sequência de cinco jogos sem vencer.

Restando apenas seis rodadas para o final da competição, o Goiás vê o acesso à elite do futebol brasileiro em risco. O time volta a campo neste domingo, quando recebe a Chapecoense, às 20h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha.

