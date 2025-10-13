Gabriela Cé vira duelo de quase 3 horas e avança no Rio Ladies Open

Gabriela Cé, 362ª colocada e quarta melhor do Brasil, derrotou a argentina Jazmin Ortenzi (274ª), nesta segunda-feira, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6(4) e 6/4, após 2h57 de batalha na quadra central do Rio Ladies Open, torneio WTA 125 em quadras de saibro.

Ela voltou a vencer um jogo de WTA desde novembro de 2023, quando venceu na estreia no WTA de Florianópolis. A brasileira chegou a ver a rival sacar para o jogo em 5/4 no segundo set.

"Desde o início do jogo as coisas não estavam saindo como eu gostaria, tive que aceitar, lutar, achar uma solução, pois o jogo meu jogo estava muito confortável para ela. Infelizmente tem uma adversária do outro lado que muitas vezes se adapta aquela tática e a gente tem que encontrar uma solução", afirmou a tenista brasileira.

"Tenho só memórias boas aqui do Rio. Para mim, é um prazer jogar no Rio, pessoal comparece, vem torcer. Estou muito contente de jogar aqui no Brasil, para gente que não joga tanto é um prazer estar aqui", completou.

Candiotto e Fullana são eliminadas

Laura Pigossi (Foto: Divulgação)

Medalhista olímpica de bronze em 2021 e vinda de título no W35 de São Paulo, Laura Pigossi será uma das atrações do dia e fará o jogo da rodada noturna, a partir das 19h (de Brasília), contra a austríaca Julia Grabher, cabeça de chave 3.

Carol Meligeni Alves, segunda melhor brasileira do torneio, terá pela frente a qualifier colombiana Maria Perez Garcia. Ela fará o primeiro jogo da quadra central a partir das 14h, e depois, não antes das 17h, ao lado de Gabriela Cé.

Jovem talento brasileiro, Pietra Rivoli, de 17 anos, que vem embalada pelas boas campanhas no circuito internacional juvenil, enfrenta a qualifier Martina Capurro Taborda, vice-campeã do WTA de Florianópolis em 2023. Ela fará o segundo jogo da quadra principal por volta das 15h30.

Thaísa Pedretti, que passou do qualifying, medirá forças com a chilena Antonia Vergara, por volta das 17h, no terceiro jogo da quadra 2, enquanto Julia Konishi enfrenta a austríaca Sinja Kraus, sexta pré-classificada, no terceiro jogo da quadra 1.

Resultados desta segunda-feira do Rio Ladies Open

Gabriela CE (BRA) d. Jazmin ORTENZI (ARG) - 2/6, 7/6 e 6/4

Sada NAHIMANA (BDI) d. [WC] Ana CANDIOTTO (BRA) - 2/6, 6/2 e 7/6

Miriana TONA (ITA [WC] d. Luiza FULLANA (BRA) - 7/6 e 6/2

Tara WUERTH (CRO) d. [8] Carole MONNET (FRA) - 6/1 e 6/1

Irene BURILLO (ESP) d. [LL] Sofia DA CRUZ MENDONCA (BRA) - 6/1 e 6/3

Alice RAME (FRA) d. [7] Julia RIERA (ARG) - 7/6 e 6/1

Eva VEDDER (NED) d. Tina SMITH (AUS) - 6/3, 3/6 e 6/4

Anastasia ZOLOTAREVA [5] d. Leyre ROMERO GORMAZ (ESP) - 6/4, 0/6 e 6/1