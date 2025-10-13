Topo

Fluminense precisa de sequência perfeita para buscar vaga na Libertadores

13/10/2025 14h29

O Fluminense precisará engatar uma boa sequência de resultados nos próximos jogos se quiser uma vaga na próxima Libertadores. Atualmente, o Tricolor soma 38 pontos e ocupa a sétima colocação no Campeonato Brasileiro, a cinco pontos do G-6 e a oito do G-4.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Flu tem 30,5% de chances de conquistar a classificação para a Libertadores. Para isso, o Clube das Laranjeiras precisa conquistar 27 dos 36 pontos que ainda restam para disputar no Brasileirão, já que a média histórica de pontuação para entrar no G-4 é de 65 pontos. Assim, é necessário nove vitórias em 12 jogos.

O time de Luis Zubeldía apresenta seu melhor desempenho quando atua como mandante: são oito vitórias em 13 partidas, com um aproveitamento de 64%. Fora de casa, porém, o Tricolor venceu apenas três vezes.

Com isso, a sequência de quatro jogos consecutivos como mandante será importante para buscar a sonhada vaga na Libertadores. Os próximos compromissos do Fluminense no Brasileirão serão todos no Maracanã, contra Juventude, Vasco, Internacional e Ceará, respectivamente.

Calendário do Fluminense

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Juventude, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

