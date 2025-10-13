Topo

Esporte

Mattos: Flamengo quer 'garantia' de Filipe Luís em renovação; entenda

do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 17h55

O Flamengo trata como prioridade garantir que Filipe Luís cumpra o contrato até o fim caso renove, disse Rodrigo Mattos, na Live do Clube.

O colunista apontou que o clube quer evitar perdas como a de Jorge Jesus e discute mecanismos para assegurar que o técnico permaneça durante toda a temporada. Questões financeiras também estão em pauta, mas a estabilidade pesa mais.

O Flamengo está botando na mesa, que ele considera como essencial, é alguma espécie de garantia de que o Filipe Luís, em assinando o contrato, ele vai ficar. E isso é uma discussão ali, que é um debate dentre as partes, entendeu? Ter alguma espécie de proteção para não perder o Filipe, porque você vai iniciar uma nova temporada, vai iniciar com um novo técnico, com o mesmo técnico, o técnico que você tá apostando para a temporada inteira,

E o Flamengo quer ter essa estabilidade de um técnico durante vários anos, é um entendimento da cúpula do Flamengo, do BAP, de que você tem que criar uma estabilidade no clube de um técnico ficar muito tempo. [...] O Flamengo tem aquela experiência anterior. com o Jorge Jesus, assinou a renovação, pouco tempo depois ele se mandou para Portugal.
Rodrigo Mattos

Jorginho diz que Hazard foi melhor com quem jogou: 'Podia ser Bola de Ouro'

O melhor que eu joguei junto, disparado, o Eden Hazard. Ele era algo... bizarro, assim. Bizarro mesmo. O que ele fazia... A gente ficava assim: 'como que ele fez isso, sabe?' Para mim, ele não ganhou uma Bola de Ouro porque ele não quis. Ele era quem ele era e pronto. Mas o que eu vi ele fazer foi impressionante
Jorginho

'Arrascaeta é diferenciado': Jorginho elogia colega do Flamengo

O Arrasca -- tanto é que eu estava brincando com ele ontem. Como é que ele deu aquele passe à esquerda, cara? Falei, cara, como é que tu... tava meio esticada e ele conseguiu levantar e o zagueiro... Falei: 'caraca', eu chamo ele de qualidade, 'caraca, hein qualidade'. Aí ele, pra mim, é o diferenciado, né? [...] É só dar a bola para ele.
Jorginho

