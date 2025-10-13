Emerson Royal, do Flamengo, alia aulas de boxe ao futebol: 'Ajuda muito'

Emerson Royal retomou, recentemente, os treinos de boxe e vê reflexos positivos no futebol. O lateral-direito do Flamengo voltou a praticar a luta após um período de quatro anos parado.

"Eu fiz [aula] por dois anos há um tempo, mas fazia uns quatro anos que estava parado. Voltei agora, faz quase duas semanas", contou.

Acredito que [melhora] na reação. Nisso, ajuda bastante. Eu venho desenvolvendo esse outro lado também, que é a reação. E, levando isso para o futebol, ajuda muito. E tem o condicionamento físico também, porque, no boxe, você não para, né? Toda hora dando murro (risos), e esse condicionamento ajuda bastante na minha performance Emerson Royal

Royal, que assinou com o Rubro-Negro na janela do meio do ano, esteve na Farmasi Arena no último sábado para acompanhar oo UFC Rio. Ele celebrou bastante a vitória de Charles do Bronx sobre Mateusz Gamrot, com uma finalização no segundo round.

Fãs de artes marciais, ele cita Anderson Silva como um dos ídolos no MMA. "O Anderson Silva é a mágica da luta. Foi uma pena não ter conseguido ver ele lutar [ao vivo], mas José Aldo é outro brabo e foi um cara que assisti bastante."

Emerson Royal compareceu ao UFC Rio Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Bem-humorado, ele, porém, explica o motivo de não se arriscar nas artes mistas. "No boxe, até vai um pouco, mas esse negócio de joelhada, cotovelada, não dá para mim, não. Vai danificar meu rosto (risos)."

Luta não é novidade para jogadores

Praticar lutas nos períodos livres não chega a ser uma novidade no mundo da bola. Um exemplo está no próprio Flamengo: Bruno Henrique já fez aulas de muay thai, como o UOL mostrou em 2023.

À época, o atacante retornava após ter ficado longe dos gramados por 10 meses devido a uma lesão multiligamentar no joelho direito.

"O muay thai e o boxe exigem mobilidade, reflexo e mobilidade, que são pontos que são fundamentais também no exercício do futebol, por conta do deslocamento, da necessidade de se pensar rápido, da mudança de direção. Quando ele estava em tratamento, parou e focou 100% na recuperação. Quando começou a treinar no campo, com bola, voltou aos poucos", explicou, na ocasião, Danilo Motoserra, que deu aulas ao camisa 27.