Fifa anuncia reconstrução do futebol em Gaza e Palestina durante Cúpula pela Paz

13/10/2025 22h37

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta segunda-feira, em Sharm el-Sheikh (Egito), um plano de reconstrução do futebol em Gaza e na Palestina. Segundo o dirigente, o esporte terá papel central na união da população e na promoção da esperança para crianças da região.

"O papel do futebol é apoiar, unir e dar esperança na região. Ajudaremos a reconstruir todas as instalações de futebol e levaremos o esporte de volta a cada canto do país", afirmou Infantino.

O dirigente explicou que a FIFA pretende reconstruir campos, enviar instrutores, organizar competições e lançar um fundo voltado à infraestrutura do futebol local: "Levaremos bolas de futebol, construiremos campos, levaremos instrutores, ajudaremos a organizar competições e lançaremos um fundo para ajudar a reconstruir a infraestrutura do futebol na Palestina", disse.

Infantino também ressaltou a importância da colaboração internacional: "A Fifa contribuiu com minicampos, por meio do programa Fifa Arena, e queremos que o mundo todo contribua, porque o futebol traz esperança para as crianças - isso é muito, muito importante", destacou.

O presidente da entidade agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, pelo convite à Cúpula pela Paz, enfatizando que a Fifa está à disposição para apoiar todas as iniciativas que contribuam para o processo de reconciliação.

Declaração de Gianni Infantino na íntegra

"Hoje foi um dia histórico para a paz em Sharm el-Sheikh, no Egito. Moldado pela liderança do Presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, e pela postura unificada dos líderes mundiais, é um novo amanhecer para toda a região e para o mundo inteiro.

O papel do futebol é apoiar, unir e dar esperança na região. Em Gaza e na Palestina, ajudaremos a reconstruir todas as instalações de futebol. Ajudaremos a trazer o futebol de volta - juntamente com a Associação de Futebol da Palestina - para cada canto do país.

Levaremos bolas de futebol, construiremos campos, levaremos instrutores, ajudaremos a organizar competições e lançaremos um fundo para ajudar a reconstruir a infraestrutura do futebol na Palestina.

A Fifa contribuiu com minicampos, por meio do programa Fifa Arena, e queremos que o mundo todo contribua, porque o futebol traz esperança para as crianças - isso é muito, muito importante.

Agradeço ao Presidente dos EUA por me convidar para esta Cúpula pela Paz e deixei claro a todos os líderes mundiais que a Fifa está aqui para ajudar, auxiliar e se colocar à disposição para tudo o que pudermos fazer para garantir que este processo de paz seja concretizado e chegue ao melhor desfecho possível"

