Ferroviária empata com CRB e desperdiça chance de se afastar do Z4 da Série B
Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 32ª rodada da Série B, a Ferroviária visitou o CRB no Rei Pelé, empatou por 2 a 2 e perdeu a chance de se afastar do Z4. Alencar e Carlos Henrique balançaram as redes para a equipe paulista, enquanto Mikael e Dadá Belmonte marcaram para os mandantes.
E agora?
Com o resultado, a Ferroviária chegou aos 37 pontos, na 16ª colocação da tabela, e perdeu a chance de ampliar para cinco sua diferença de pontos em relação ao Volta Redonda, equipe que abre a zona de rebaixamento. Do outro lado, o CRB alcançou 47 unidades, na nona posição.
? Resumo do jogo
CRB 2 x 2 Ferroviária
? Competição: 32ª rodada da Série B
?? Local: Estádio Rei Pelé
? Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)
? Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
? Mikael, aos 12? do 1ºT (CRB)
? Alencar, aos 45? do 1ºT (Ferroviária)
? Dadá Belmonte, aos 49? do 1ºT (CRB)
? Carlos Henrique, aos 48? do 2ºT (Ferroviária)
Como foi o jogo
Aos 12 minutos do primeiro tempo, Mikael abriu o placar para o CRB após desvio da zaga em chute de Thiaguinho, completando de cabeça.
Aos 45, Alencar marcou para a Ferroviária com um chute potente da entrada da área, sem chances para Matheus Albino.
Nos acréscimos da primeira etapa, aos 49, Dadá Belmonte colocou o CRB novamente à frente, aproveitando falha do goleiro em finalização de Crystopher.
Na segunda etapa, aos 7 minutos, Carlão deixou tudo igual para a Ferroviária após cobrança de escanteio e falha do goleiro adversário.
Próximos jogos
CRB
América-MG x CRB (33ª rodada da Série B)
Data e horário: 18/10 (sábado), às 18h30
Ferroviária
Ferroviária x Paysandu (33ª rodada da Série B)
Data e horário: 20/10 (segunda-feira), às 19h