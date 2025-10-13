Ferroviária empata com CRB e desperdiça chance de se afastar do Z4 da Série B

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 32ª rodada da Série B, a Ferroviária visitou o CRB no Rei Pelé, empatou por 2 a 2 e perdeu a chance de se afastar do Z4. Alencar e Carlos Henrique balançaram as redes para a equipe paulista, enquanto Mikael e Dadá Belmonte marcaram para os mandantes.

E agora?

Com o resultado, a Ferroviária chegou aos 37 pontos, na 16ª colocação da tabela, e perdeu a chance de ampliar para cinco sua diferença de pontos em relação ao Volta Redonda, equipe que abre a zona de rebaixamento. Do outro lado, o CRB alcançou 47 unidades, na nona posição.

? Resumo do jogo

CRB 2 x 2 Ferroviária

? Competição: 32ª rodada da Série B



?? Local: Estádio Rei Pelé



? Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)



? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

? Mikael, aos 12? do 1ºT (CRB)



? Alencar, aos 45? do 1ºT (Ferroviária)



? Dadá Belmonte, aos 49? do 1ºT (CRB)



? Carlos Henrique, aos 48? do 2ºT (Ferroviária)

Como foi o jogo

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Mikael abriu o placar para o CRB após desvio da zaga em chute de Thiaguinho, completando de cabeça.

Aos 45, Alencar marcou para a Ferroviária com um chute potente da entrada da área, sem chances para Matheus Albino.

Nos acréscimos da primeira etapa, aos 49, Dadá Belmonte colocou o CRB novamente à frente, aproveitando falha do goleiro em finalização de Crystopher.

Na segunda etapa, aos 7 minutos, Carlão deixou tudo igual para a Ferroviária após cobrança de escanteio e falha do goleiro adversário.

Próximos jogos

CRB

América-MG x CRB (33ª rodada da Série B)



Data e horário: 18/10 (sábado), às 18h30

Ferroviária

Ferroviária x Paysandu (33ª rodada da Série B)



Data e horário: 20/10 (segunda-feira), às 19h