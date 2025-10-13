Facundo Torres marca, e Uruguai vence Uzbequistão em amistoso

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, o Uruguai venceu o Uzbequistão por 2 a 1, no Estádio Hang Jebat, na Malásia, nesta segunda-feira. Facundo Torres, do Palmeiras, foi um dos destaques da partida e marcou o primeiro gol. Emiliano Martínez, companheiro do atacante no Verdão, também foi titular. O outro tento uruguaio foi marcado por Juan Sanabria, enquanto Jiyanov balançou as redes para o lado uzbeque.

O primeiro gol saiu aos seis minutos do segundo tempo. Marichal fez grande lançamento para Laquintana, o atacante do Bragantino cruzou para Viñas, que ajeitou para Facundo Torres bater forte e abrir o placar. Nove minutos depois, Sanabria fez o segundo. Após passe de Viñas, o meia chutou colocado, sem chances para Nematov, goleiro do Uzbequistão. Aos 37, Jiyanov diminuiu.

União Brasil e Uruguai

Além da dupla palmeirense (Emiliano Martínez e Facundo Torres), o lateral Puma Rodríguez, do Vasco, também iniciou a partida entre os titulares.

O atacante Laquintana, do Red Bull Bragantino, começou o jogo como reserva, mas atuou durante os 45 minutos da etapa complementar.

?? ????? ?????? Contragolpe letal armado por Laquintana, Viñas y Torres para el ?-?. ? https://t.co/qVMBrYJR1J#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/369tmslUTa ? Selección Uruguaya (@Uruguay) October 13, 2025

Agora, os jogadores retornarão aos seus respectivos clubes. A próxima