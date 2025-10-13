Topo

Esporte

F1: Hamilton demonstra insatisfação e cobra mudanças internas na Ferrari, diz jornal italiano

Roma

13/10/2025 18h25

A crise envolvendo a Ferrari e o britânico Lewis Hamilton ganhou mais um capítulo recentemente. Segundo informou o jornal italiano "Corriere della Sera" nesta segunda-feira, o heptacampeão da Fórmula 1 teria demonstrado insatisfação e apontado problemas estruturais ainda não solucionados em um relatório enviado à direção da escuderia.

No documento, Hamilton, que não conquistou nenhum pódio nesta temporada, teria manifestado discordância com o modo como a Ferrari gere as atividades de pista, com pouca flexibilidade de estratégia e dificuldade de reagir a situações complexas. Ainda segundo o jornal italiano, o piloto teria indicado que não há muita harmonia com seu engenheiro de pista, Ricardo Adami, desde o início da temporada, problema que ainda não teria sido completamente resolvido.

O jornal italiano ainda cita que o piloto britânico esperava ter mais peso nas decisões da escuderia e acredita que a política interna da equipe tem atrapalhado a relação dele com a Ferrari. De acordo com o "Corriere della Sera", Hamilton passa pelas mesmas questões que Sebastian Vettel lidou no passado, durante a passagem do alemão em Maranello.

A Ferrari vive mais uma temporada sem protagonismo na Fórmula 1. Sem ganhar GPs neste ano, a equipe italiana está na terceira colocação do Mundial de Construtores, atrás da já campeã McLaren e da Mercedes. A disputa pelo vice ainda está em aberto, com os alemães, os italianos e a Red Bull na disputa.

Hamilton, por sua vez, é apenas o sexto na classificação do Mundial de Pilotos, com 125 pontos, 48 a menos que o companheiro de equipe Leclerc, com 173.

