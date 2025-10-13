F1: calor extremo durante GP dos Estados Unidos pode trazer de volta os coletes de resfriamento

Os pilotos de Fórmula 1 chegam a Austin, no Texas, este final de semana para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Além da tradicional recepção norte-americana, os atletas podem ter de enfrentar calor extremo durante a 19ª etapa da temporada 2025.

Com a previsão indicando temperaturas de até 33 °C - ainda mais altas do que as de Singapura no primeiro domingo de outubro -, a FIA (Federação Internacional do Automobilismo) deve emitir um alerta liberando o uso de coletes de resfriamento.

O equipamento que injeta água gelada por tubos internos foi desenvolvido após o GP do Catar de 2023, no qual diversos pilotos passaram mal e precisaram de atendimento médico por exaustão depois da prova. Desde então, o colete entrou em ação em algumas etapas em que as altas temperaturas foram protagonistas.

George Russell foi o primeiro a testar a vestimenta no GP do Bahrein. O titular da Mercedes elogiou o efeito refrescante, mas admitiu que ainda havia pontos a serem melhorados, envolvendo principalmente o desconforto de utilizá-lo no cockpit com espaço restrito.

Embora o dispositivo tenha sido criado para auxiliar os esportistas em corridas realizadas em países quentes, seu uso não é aclamado por todos os membros do grid. O foco das reclamações é a possível obrigatoriedade do colete quando a FIA determinar seu uso.

Em 2025, os atletas puderam escolher aderir ao dispositivo ou não, mas a partir da próxima temporada o regulamento deve impor sua utilização em destinos com calor extremo. Max Verstappen e Lewis Hamilton criticaram a peça logo após ela ser testada.

"Sou totalmente contra isso, é ridículo. Em última instância, trata-se da segurança de cada um. Não devem forçar algo assim. O calor não me incomoda tanto, faz parte. Um pouco de suor não mata ninguém. Além disso, o colete esquenta após 15 ou 20 minutos, então não serve de muita coisa", opinou o holandês.

Caso o alerta de altas temperaturas no Texas seja confirmado, as equipes terão de decidir se preferem usar o colete de resfriamento ou compensar o peso extra com a carga adicional de 0,5 kg no carro, fator que pode afetar o equilíbrio e rendimento dos veículos.

A corrida principal do Grande Prêmio dos Estados Unidos está com início marcado para às 16h (Horário de Brasília) do domingo.