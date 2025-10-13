Ex-diretor da CBF, Juninho Paulista aprova novo calendário do futebol brasileiro

Ex-diretor da CBF, Juninho Paulista participou de um jogo solidário na Mercado Livre Arena Pacaembu neste domingo e falou sobre o novo calendário do futebol brasileiro. O ex-jogador aprovou as mudanças que entrarão em vigor a partir de 2026.

Juninho ainda tem algumas dúvidas, mas concordou com a iniciativa da Confederação em buscar um calendário menos caótico. Ele, que foi diretor de Desenvolvimento do Futebol da entidade e coordenador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, atualmente é gestor do Ituano.

"Não sei se isso vai ficar permanente ou não, é a minha dúvida. Mas, no geral, gostei sim. Acho que a Série C e a Série D já estavam equacionadas. O ideal é que os jogadoes joguem, no máximo, seis partidas por mês. Acho que é isso que eles estão buscando", disse o ex-atleta, campeão mundial pelo Brasil em 2002.

Entenda as mudanças

São três principais mudanças anunciadas pela CBF para o calendário do futebol brasileiro de 2026 a 2029. Os Estaduais foram encurtados para 11 datas, permitindo que o Campeonao Brasileiro tenha início já em janeiro do ano que vem.

Já a Copa do Brasil passará de 92 para 126 participantes e encerrará a temporada no Brasil com um final em jogo único, ainda sem local definido.

Por fim, foi criado um novo torneio: a Copa Sul-Sudeste, que se juntará à Copa Verde e à Copa do Nordeste. Os clubes que disputarem competições internacionais da Conmebol (Libertadores ou Sul-Americana) não participarão dos Regionais.

Trabalho de Ancelotti

Junho Paulista também opinou sobre o ainda curto trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Ele elogiou a competência do treinador italiano para lidar com questões extracampo.

"O trabalho está iniciando, aos poucos a gente vai começar a ver a cara dele na Seleção Brasileira. Ele tem uma competência muito grande fora de campo", comentou.

Até aqui, em cinco jogos com o ex-treinador do Real Madrid à beira do campo, são três vitórias, um empate e uma derrota.