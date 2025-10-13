Topo

Everton Ribeiro fala sobre diagnóstico e recuperação após câncer na tireoide: 'Assustador'

Salvador

13/10/2025 13h50

O relato de Everton Ribeiro expõe a força e a vulnerabilidade de um atleta acostumado a viver sob pressão - mas que, desta vez, enfrentou um adversário bem diferente. O meia do Bahia contou como recebeu o diagnóstico de câncer na tireoide, pouco antes da final da Copa do Nordeste, e como transformou o susto em fé e reflexão.

"Foi assustador. No começo, eu nem conseguia falar a palavra câncer. É muito forte. Quando ouvi o diagnóstico, fui pro quarto e chorei sozinho", admitiu o jogador em entrevista ao Fantástico e ao ge. "Depois liguei pra minha esposa, e juntos fomos entender o que fazer. Até chegar a esse momento foi um caminho longo."

O exame que revelou a doença fazia parte da rotina médica do Bahia. Segundo a diretora de performance e saúde, Natália Bittencourt, os testes semestrais permitiram detectar as alterações ainda no início. "Com o Everton não foi diferente. Conseguimos identificar os sinais e, a partir daí, definir o passo a passo do tratamento", explicou.

Mesmo abalado, o jogador optou por seguir com a delegação para o jogo. "Me deixaram à vontade para não viajar, mas eu quis ir. Queria chorar onde tinha que chorar. Sabia que de um dia pro outro nada mudaria", contou. Enquanto isso, sua esposa, Marília, acionava médicos e organizava a investigação sobre o caso.

Marília relembrou o choque e o instinto de resolver. "Quando ele ligou, eu esperava ouvir que estava tudo bem. Mas veio: 'É maligno'. Foi desesperador, não tínhamos referência. Desliguei o telefone e pensei: Vou dar um jeito de resolver'", relatou. À noite, o casal já consultava especialistas no Rio de Janeiro.

A cirurgia, feita dias depois, foi um sucesso. Everton se recupera bem e deve passar por novas avaliações nas próximas semanas. O meia agradeceu o suporte médico e o carinho recebido. "Tive uma equipe incrível, médicos que me tranquilizaram, amigos, torcedores e, claro, a minha esposa. Ela foi meu suporte em tudo."

Mais sereno, o jogador transformou a experiência em aprendizado. "A gente reflete. Sem saúde, nada anda. Tenho fé e sei que Deus cuida da gente. Às vezes, ele nos usa sem entendermos. Agora é curtir a família, me cuidar e seguir com coragem."

Everton Ribeiro ainda não tem data certa para voltar aos treinos. Enquanto isso, o Bahia segue focado na luta por vaga na próxima edição da Libertadores no Brasileirão. Na sexta posição, com 43 pontos, o time baiano enfrenta o arquirrival Vitória nesta quinta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada.

