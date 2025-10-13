Everton Ribeiro diz que chorou sozinho no quarto após saber de câncer

Em entrevista ao Fantástico, Everton Ribeiro, meia do Bahia, falou sobre o susto com o diagnóstico de câncer na tireoide e revelou ter chorado sozinho no quarto após saber da doença.

O que aconteceu

Foi assustador, né? No começo eu nem falava essa palavra, né? Câncer. Pra mim é muito forte Everton Ribeiro, ao Fantástico

O diagnóstico veio sem sintomas, após exames de rotina na volta das férias do Bahia. "Eu não sentia nada, tanto que não foi por toque, não foi por cansaço, que geralmente acontece, né? Foi exame de rotina, pequenas variações ali dos hormônios que os médicos estavas atentos", disse.

Depois da primeira alteração no exame de sangue, a gente aumentou a investigação. Primeiro fizemos um ultrassom, depois desse ultrassom positivo a gente foi para uma biópsia, uma punção aspirativa da tireoide, e com essa punção aspirativa a gente teve o diagnóstico Rafael Garcia, coordenador médico do Bahia, ao Fantástico

"Realmente me deixou assustado. Fui pro quarto, acabei chorando sozinho", disse Éverton, que recebeu apoio da esposa, Evelyn. "Foi um choque, ele ligou, começou falando que o resultado tinha chegado e o tempo todo eu esperava ouvir um 'não, tá tudo bem, foi só um susto', e aí ele falou assim: 'Linda, infelizmente é maligno'".

Everton preferiu o sigilo, e apenas um pequeno grupo de profissionais do clube ficou sabendo da doença antes de o meia tornar pública a doença e a cirurgia, na segunda-feira. "Não era uma cirurgia tão urgente, mas também não poderia estender muito (..) Agora tem uma nova tireoide que o doutor me falou que é em comprimido, que vai ser para vida toda", disse Everton Ribeiro.

O meia ainda não sabe quando poderá voltar a ajudar o Bahia na reta final do Brasileirão. "Uma cirurgia no pescoço, então tem que tomar cuidado, e o meu esporte é de muito contato, então são 14, 15 dias sem fazer esforço", explicou.

O coordenador médico do Bahia deu mais detalhes de como será o processo de recuperação. "A gente não deixa esse prazo fechado, porque a gente vê como vai ser a resposta dele ao retorno à atividade. Ele vai ter que fazer uso de algumas medicações, então a gente precisa ver a resposta clínica dele a isso também", complementou.

Everton Ribeiro tem 53 jogos nesta temporada, com três gols e seis assistências. O Bahia de Rogério Ceni é o sexto colocado do Brasileirão, com 43 pontos, e volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o arquirrival Vitória no Barradão, pela 28ª rodada.