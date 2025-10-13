Esperança contra o Santos, Yuri Alberto lidera estatísticas do Corinthians no Brasileirão
Camisa 9 do Corinthians, Yuri Alberto segue fazendo a diferença no Timão. Apesar de uma temporada de altos e baixos, marcada por algumas lesões, o atacante lidera algumas estatísticas do Alvinegro no Campeonato Brasileiro. O jogador de 24 anos é a principal esperança de gols do clube para o clássico contra o Santos nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.Artilheiro e finalizador
Primeiramente, Yuri lidera a estatística mais importante da equipe: ele é o artilheiro do Corinthians no Brasileirão com sete gols marcados. O camisa 9 também lidera nas participações em gol, com nove ações.
Além disso, Yuri é o jogador do Corinthians que mais finaliza nos jogos, com 2.7 de média. Quando o assunto é chutes no alvo, o atacante também aparece na primeira colocação, com 1.1 por partida. Por fim, o camisa 9 tem a menor frequência de gols do Timão no Brasileirão, com uma média de um tento a cada 174 minutos em campo. Os números são do Sofascore, site especializado em estatísticas de futebol.
LUIS MOURA/Wpp/Gazeta Press
Nesta temporada, Yuri Alberto disputou 45 jogos pelo Corinthians, com 15 gols feitos e duas assistências realizadas. O atacante está retomando a boa fase e marcou em seus últimos dois jogos, contra Mirassol e Flamengo.
- Com 33 pontos após 27 partidas disputadas, o Corinthians é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro.