Esperança contra o Santos, Yuri Alberto lidera estatísticas do Corinthians no Brasileirão

Camisa 9 do Corinthians, Yuri Alberto segue fazendo a diferença no Timão. Apesar de uma temporada de altos e baixos, marcada por algumas lesões, o atacante lidera algumas estatísticas do Alvinegro no Campeonato Brasileiro. O jogador de 24 anos é a principal esperança de gols do clube para o clássico contra o Santos nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O ADM do Coringão levou um presentinho para o nosso elenco alvinegro assinar!! ? Será que eles gostaram? ?#FelizDiaDasCrianças#VaiCorinthians pic.twitter.com/ftpcoOfN8X ? Corinthians (@Corinthians) October 12, 2025

Artilheiro e finalizador

Primeiramente, Yuri lidera a estatística mais importante da equipe: ele é o artilheiro do Corinthians no Brasileirão com sete gols marcados. O camisa 9 também lidera nas participações em gol, com nove ações.

Além disso, Yuri é o jogador do Corinthians que mais finaliza nos jogos, com 2.7 de média. Quando o assunto é chutes no alvo, o atacante também aparece na primeira colocação, com 1.1 por partida. Por fim, o camisa 9 tem a menor frequência de gols do Timão no Brasileirão, com uma média de um tento a cada 174 minutos em campo. Os números são do Sofascore, site especializado em estatísticas de futebol.

LUIS MOURA/Wpp/Gazeta Press

Nesta temporada, Yuri Alberto disputou 45 jogos pelo Corinthians, com 15 gols feitos e duas assistências realizadas. O atacante está retomando a boa fase e marcou em seus últimos dois jogos, contra Mirassol e Flamengo.