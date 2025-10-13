Em momento delicado, Félix Torres não atua pelo Corinthians há quase dois meses

A situação do equatoriano Félix Torres é muito complicada. Após chegar em 2024 como o principal reforço defensivo do Corinthians, o zagueiro de 28 anos rapidamente perdeu espaço e, em 2025, se tornou a última opção para a zaga do Timão. Assim, ele está há quase dois meses sem atuar pelo Timão, por uma opção técnica do treinador Dorival Júnior.

A última vez que Félix Torres atuou pelo Corinthians foi no, quando entrou no segundo tempo da vitória do Timão sobre o Athletico-PR, em Curitiba, pela Copa do Brasil. Além disso, o equatoriano só foi colocado na partida por conta de uma lesão de Matheuzinho, lateral-direito do Alvinegro que não possui um reserva imediato no elenco.

Por conta das más atuações no primeiro semestre, Félix Torres agora pode ser considerado a quinta e última opção da defesa corintiana. Atualmente, Dorival Júnior tem optado por escalar Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca como titulares, enquanto Cacá e André Ramalho também atuam com certa frequência, mas como reservas.

Primeiro semestre ruim

Félix Torres ganhou algumas chances como titular no começo do Paulistão, então com o técnico Ramón Díaz. O equatoriano não cometeu erros graves até a final do Campeonato Paulista, quando cometeu um pênalti e foi expulso no jogo de volta, o que quase prejudicou o título do Corinthians diante do Palmeiras.

Além disso, pouco tempo depois, Félix foi expulso com o vermelho direto ainda no primeiro tempo diante do Racing-URU, em partida crucial pela Copa Sul-Americana. Estes dois episódios desgastaram muito a relação do equatoriano perante a torcida.

Nesta temporada, Félix Torres atuou 27 vezes pelo Corinthians, com um gol marcado. Ele foi contratado junto ao Santos Laguna-MÉX, que negociou 80% dos direitos econômicos do atleta por 6,5 milhões de dólares. Atualmente, o zagueiro está com a seleção equatoriana, para a disputa da data Fifa de outubro.