Em menos jogos, Palmeiras iguala número de vitórias de 2024; veja aproveitamento

O Palmeiras superou o Juventude por 4 a 1, no último sábado, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e alcançou a 39ª vitória em 2025. Assim, o Verdão igualou o número de triunfos somados no ano passado em menos jogos.

O time de Abel Ferreira chegou à marca em 61 partidas, seis a menos em relação ao disputado em 2024. O aproveitamento deste ano é de, por enquanto, 71%, enquanto na última temporada foi 66%. Além das vitórias, a equipe acumula 13 empates e nove derrotas em 2025.

Era Abel

Agora, o Palmeiras de 2025 está a duas vitórias de igualar os triunfos conquistados em 2023 e a nove do time de 2022, mais vitorioso da "Era Abel Ferreira". Naquele ano, o Alviverde Paulista somou 48 vitórias em 74 partidas.

Em 2021, segundo ano do português no clube palestrino, foram 33 vitórias em 64 jogos. Já em 2020, com Abel no comando, o Palmeiras conquistou 17 triunfos em 29 aparições.

Libertadores e Brasileirão

Restam ainda ao Palmeiras pelo menos mais 14 jogos na temporada. O Verdão, no entanto, está na semifinal da Libertadores e, caso se classifique à final, o número aumentará para 15. A equipe terá a LDU, do Equador, como adversário.

No Campeonato Brasileiro, o time alviverde tem mais 12 compromissos. Os comandados de Abel lideram o torneio, com 58 pontos, três a mais que o Flamengo, vice-líder.

Próximo jogo do Palmeiras