Topo

Esporte

Em jogo de quatro gols, França cede empate à Islândia pelas Eliminatórias

13/10/2025 18h08

A seleção da França foi surpreendida na tarde desta segunda-feira, em compromisso válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogando como visitante, o time cedeu o empate por 2 a 2 à Islândia.

Situação da tabela

Com dez pontos, invicta, a França continua como líder do Grupo D. Para garantir a classificação ao Mundial, a seleção precisará vencer a Ucrânia, em novembro. Já a Islândia é a terceira colocada da chave, com quatro pontos.

? Resumo do jogo

?? ISLÂNDIA 2 X 2 França ??

? Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026

?? Local: Laugardalsvollur

? Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

? Victor Palsson, aos 39? do 1ºT (Islândia)

? Christopher Nkunku, aos 18? do 2ºT (França)

? Jean-Philippe Mateta, aos 23' do 2ºT (França)

? Kristian Hlynsson, aos 25? do 2ºT (Islândia)

Como foi o jogo?

Aos 39 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta para dentro da área, Victor Palsson aproveitou a sobra para colocar a Islândia em vantagem.

Aos 18 minutos do segundo tempo, Nkunku invadiu a área e bateu no canto esquerdo do goleiro para empatar. Cinco minutos depois, Jean-Philippe Mateta, em sua estreia como titular, completou de carrinho após belo passe de Maghnes Akliouche e aumentou.

Porém, a alegria francesa durou pouco. Aos 25 minutos, Kristian Hlynsson recebeu na cara do goleiro e finalizou com precisão para definir o empate.

Próximos jogos

França

? França x Ucrânia (Eliminatórias Europeias)

? Data e horário: 13/11 (quinta-feira) às 16h45 (de Brasília)

? Local: ainda será definido

Islândia

? Azerbaijão x Islândia (Eliminatórias Europeias)

? Data e horário: 13/11 (quinta-feira) às 14h00

? Local: ainda será definido

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Promessa cumprida! Após brilhar no Rio, Do Bronx celebra Dia das Crianças com festa

Botafogo segue preparação para clássico com o Flamengo pelo Brasileirão

Vasco divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Fluminense

Conmebol aplica multa ao Flamengo por gestos obscenos de Bruno Henrique

São Paulo divulga informações da venda de ingressos para jogo contra o Bahia; veja preços

Descanso também é treino: médicos veem pausa da Data Fifa com efeito positivo nos clubes

São Paulo será julgado pelo STJD por cantos homofóbicos em clássico contra o Corinthians

F1: Hamilton demonstra insatisfação e cobra mudanças internas na Ferrari, diz jornal italiano

Sem Hugo Souza, Corinthians define goleiro titular para clássico contra o Santos

Alemanha vence, mas França e Suíça só empatam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Jorginho diz que Hazard foi melhor com quem jogou: 'Podia ser Bola de Ouro'