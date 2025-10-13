Em jogo de quatro gols, França cede empate à Islândia pelas Eliminatórias
A seleção da França foi surpreendida na tarde desta segunda-feira, em compromisso válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogando como visitante, o time cedeu o empate por 2 a 2 à Islândia.
Situação da tabela
Com dez pontos, invicta, a França continua como líder do Grupo D. Para garantir a classificação ao Mundial, a seleção precisará vencer a Ucrânia, em novembro. Já a Islândia é a terceira colocada da chave, com quatro pontos.
? Resumo do jogo
?? ISLÂNDIA 2 X 2 França ??
? Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
?? Local: Laugardalsvollur
? Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)
? Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
? Victor Palsson, aos 39? do 1ºT (Islândia)
? Christopher Nkunku, aos 18? do 2ºT (França)
? Jean-Philippe Mateta, aos 23' do 2ºT (França)
? Kristian Hlynsson, aos 25? do 2ºT (Islândia)
Como foi o jogo?
Aos 39 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta para dentro da área, Victor Palsson aproveitou a sobra para colocar a Islândia em vantagem.
Aos 18 minutos do segundo tempo, Nkunku invadiu a área e bateu no canto esquerdo do goleiro para empatar. Cinco minutos depois, Jean-Philippe Mateta, em sua estreia como titular, completou de carrinho após belo passe de Maghnes Akliouche e aumentou.
Porém, a alegria francesa durou pouco. Aos 25 minutos, Kristian Hlynsson recebeu na cara do goleiro e finalizou com precisão para definir o empate.
Próximos jogos
França
? França x Ucrânia (Eliminatórias Europeias)
? Data e horário: 13/11 (quinta-feira) às 16h45 (de Brasília)
? Local: ainda será definido
Islândia
? Azerbaijão x Islândia (Eliminatórias Europeias)
? Data e horário: 13/11 (quinta-feira) às 14h00
? Local: ainda será definido