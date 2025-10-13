Em jogo de quatro gols, França cede empate à Islândia pelas Eliminatórias

A seleção da França foi surpreendida na tarde desta segunda-feira, em compromisso válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogando como visitante, o time cedeu o empate por 2 a 2 à Islândia.

Les Bleus bring a point back from Iceland?? ? We'll be back in November to secure our spot at the 2026 World Cup ?#ISLFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/hKXZyCGwtt ? French Team ?? (@FrenchTeam) October 13, 2025

Situação da tabela

Com dez pontos, invicta, a França continua como líder do Grupo D. Para garantir a classificação ao Mundial, a seleção precisará vencer a Ucrânia, em novembro. Já a Islândia é a terceira colocada da chave, com quatro pontos.

? Resumo do jogo

?? ISLÂNDIA 2 X 2 França ??



? Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026



?? Local: Laugardalsvollur



? Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)



? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

? Victor Palsson, aos 39? do 1ºT (Islândia)



? Christopher Nkunku, aos 18? do 2ºT (França)



? Jean-Philippe Mateta, aos 23' do 2ºT (França)



? Kristian Hlynsson, aos 25? do 2ºT (Islândia)

Como foi o jogo?

Aos 39 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta para dentro da área, Victor Palsson aproveitou a sobra para colocar a Islândia em vantagem.

Aos 18 minutos do segundo tempo, Nkunku invadiu a área e bateu no canto esquerdo do goleiro para empatar. Cinco minutos depois, Jean-Philippe Mateta, em sua estreia como titular, completou de carrinho após belo passe de Maghnes Akliouche e aumentou.

Porém, a alegria francesa durou pouco. Aos 25 minutos, Kristian Hlynsson recebeu na cara do goleiro e finalizou com precisão para definir o empate.

Próximos jogos

França

? França x Ucrânia (Eliminatórias Europeias)



? Data e horário: 13/11 (quinta-feira) às 16h45 (de Brasília)



? Local: ainda será definido

Islândia

? Azerbaijão x Islândia (Eliminatórias Europeias)



? Data e horário: 13/11 (quinta-feira) às 14h00



? Local: ainda será definido