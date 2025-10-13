Dupla do Palmeiras se destaca em duelo entre Uruguai e Uzbequistão; veja notas

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, o Uruguai venceu o Uzbequistão por 2 a 1, no Estádio Hang Jebat, na Malásia, nesta segunda-feira. Os uruguaios tiveram quatro jogadores do futebol brasileiro à disposição, entre eles, o volante Emiliano Martínez e o ponta Facundo Torres, ambos do Palmeiras.

De acordo com o Sofascore, a dupla palmeirense se destacou no duelo. Facundo Torres, autor do primeiro gol uruguaio, jogou 88 minutos e participou bastante do jogo. Além de balançar as redes, teve 48 ações com a bola, acertou três bolas longas e um cruzamento.

Já Emiliano Martínez jogou os 90 minutos. O volante participou bastante da partida, com 68 ações do jogo. Ele acertou 51 dos 61 passes tentados, com uma média de 84%.

Outros jogadores do futebol brasileiro

O lateral Puma Rodríguez, do Vasco, também foi titular e atuou durante os 90 minutos do duelo. O atleta pouco participou da partida e, com a nota 6,6, foi considerado um dos piores uruguaios em campo pelo Sofascore.

Autor do gol no último amistoso, o atacante Ignacio Laquintana, do Red Bull Bragantino esteve em campo durante o segundo tempo. Ao contrário do duelo com o Japão, o jogador foi pouco participativo e registrou apenas 17 ações com a bola.

Agora, os jogadores uruguaios retornarão aos seus respectivos clubes. A próxima Data Fifa será a partir do