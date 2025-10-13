Dupla avança em recuperação e Palmeiras terá reforço para enfrentar o Bragantino

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, após a goleada por 4 a 1 sobre o Juventude no sábado, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um dia de folga, o elenco deu início à preparação para o duelo com o Red Bull Bragantino, que acontece na quarta-feira.

A equipe alviverde ainda deve seguir com lista de desfalques, mas tem um retorno confirmado. Palmeiras Bragantino se enfrentam no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Brasileirão, a partir das 19 horas (de Brasília).

Como foi a reapresentação?

Na reapresentação, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Juventude seguiram o cronograma de atividades regenerativas nas salas de recovery, neurociência e musculação. Enquanto isso, os demais jogadores fizeram trabalhos técnicos em campo reduzido com ênfase em passes, raciocínio, marcação, agilidade e enfrentamentos.

Novidades

O atacante Vitor Roque, que cumpriu suspensão no sábado, será reforço para Abel Ferreira e diminui a lista de desfalques do Verdão.

O lateral direito Khellven, que se recupera de um trauma no pé, seguiu cronograma individualizado e trabalhou à parte no campo com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Já o atacante Ramón Sosa participou apenas da primeira parte do treino com o grupo e, na sequência, complementou o trabalho com o NSP. O paraguaio trata um edema na coxa esquerda.

Dependendo da evolução até quarta-feira, a dupla pode ser novidade para o jogo contra o Massa Bruta. No momento, ambos seguem como dúvidas.

E os convocados?

Para o duelo contra o Bragantino, o Palmeiras ainda deve ter alguns desfalques do grupo de convocados: Aníbal Moreno (seleção argentina), Flaco López (seleção argentina), Facundo Torres (seleção uruguaia), Emiliano Martínez (seleção uruguaia) e Gustavo Gómez (seleção paraguaia).

Dificilmente Abel poderá contar com todo o quinteto. A Argentina enfrenta o Porto Rico, nesta terça-feira, às 21h, na Flórida (EUA). O Paraguai, por sua vez, duela com a Coreia do Sul, em Seul, também na véspera do jogo, às 8h.

O Uruguai, por sua vez, disputou o último amistoso desta data Fifa na manhã desta segunda-feira, na Malásia, e venceu o Uzbequistão (2 a 1), com gol de Facundo Torres. A presença da dupla vai depender da logística do retorno e da condição que eles chegarem ao clube.

Todos serão avaliados pelo Departamento Médico do Verdão.