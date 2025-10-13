Topo

Deiveson Figueiredo recebe recado direto de Merab Dvalishvili após vitória no UFC Rio

13/10/2025

Deiveson Figueiredo segue em alta no Ultimate, e sua vitória no UFC Rio, no último sábado (11), já rendeu uma resposta direta do topo da divisão. Após superar Montel Jackson por decisão dividida na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) recebeu elogios - e um convite para o próximo passo - do atual dono do cinturão dos galos (61 kg), Merab Dvalishvili.

Em publicação nas redes sociais (clique aqui ou veja abaixo), o georgiano destacou o desempenho do brasileiro diante de um adversário duro, que vinha embalado por seis vitórias consecutivas. Na mesma mensagem, o campeão reforçou seu interesse em um possível confronto no futuro próximo.

"Parabéns, Deiveson Figueiredo... grande desempenho contra um adversário de alto nível! Estou te esperando", escreveu o atleta europeu em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

Recuperação

Com o resultado positivo sobre Jackson, o lutador paraense voltou a vencer na divisão dos galos, após sofrer dois reveses consecutivos diante de Petr Yan e Cory Sandhagen. O triunfo recoloca seu nome em evidência na categoria e alimenta a possibilidade de um duelo com a elite da divisão.

Já Dvalishvili, invicto desde 2018 e embalado por 14 vitórias consecutivas no UFC, se consolida como uma das forças mais dominantes da atualidade. Seu domínio no peso-galo o posiciona como peça central nos próximos capítulos da divisão, agora possivelmente com Deiveson Figueiredo no radar.

Congratulations @DDeusdaguerra ! Great performance against a top opponent! I'm waiting for you ?? #UFCRIo

- Merab "The Machine" Dvalishvili (@MerabDvalishvil) October 12, 2025

