Dana White confirma Alexandre Pantoja vs Joshua Van como co-main event do UFC 323

13/10/2025 17h01

O presidente do UFC, Dana White, oficializou duas disputas de cinturão para o card do UFC 323. O campeão peso-mosca (57 kg), Alexandre Pantoja, defenderá seu título contra o jovem desafiante Joshua Van na co-luta principal do evento, que acontece no dia 6 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA).

Esse será o quinto desafio consecutivo do brasileiro como detentor do título, conquistado em julho de 2023, quando superou Brandon Moreno. Desde então, o carioca manteve uma sequência dominante na categoria, vencendo nomes como Brandon Royval e Steve Erceg, e agora encara uma das promessas que mais rapidamente subiu nos rankings da divisão.

Com apenas 23 anos, Van chega embalado por quatro vitórias seguidas no UFC e atuações consistentes. Embora ainda esteja em início de trajetória entre os tops, o birmanês é visto como uma aposta da nova geração, mas terá pela frente um dos campeões mais sólidos da atualidade.

Merab lidera card

A atração principal do evento será uma revanche valendo o cinturão dos galos (61 kg), entre o campeão Merab Dvalishvili e o ex-detentor do título Petr Yan. Será a quarta defesa de título do georgiano em 2025, uma marca rara até mesmo entre os atletas mais ativos do plantel.

Os dois já se enfrentaram em 2023, quando Merab venceu por decisão unânime após um duelo tático e intenso. Em sua impressionante sequência de defesas neste ano, o campeão superou Umar Nurmagomedov em janeiro, Sean O'Malley em junho, e Cory Sandhagen em outubro. Agora, encerra a temporada diante de um velho conhecido da categoria.

 

Após polêmicas, Grêmio x São Paulo terá juiz que é gerente de serralheria

