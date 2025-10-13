CRB tem dois gols anulados, empata com a Ferroviária e perde a chance de colar no G-4

O CRB frustrou sua torcida nesta segunda-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Ficando duas vezes à frente do placar e com dois gols anulados por impedimento, acabou tendo que se contentar com o empate por 2 a 2 diante da Ferroviária, freando sua reação e deixando de se aproximar do grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro, na 32ª rodada.

Vindo de duas vitórias seguidas, o CRB tinha a chance de colocar na briga, até teve seus bons momentos, principalmente no primeiro tempo com gols de Mikael e Dadá Belmonte, mas na etapa complementar viu o VAR atuar nos gols de Fábio Alemão e Pottker, já na reta final, por impedimento, ficando na nona colocação, com 47 pontos e longe da briga no pelotão de cima.

Já a Ferroviária comemorou seu ponto fora de seus domínios, duas vezes atrás do marcador, e reagiu com gols de Alencar e Carlão. Na luta contra o rebaixamento, segue sendo o primeiro time fora da zona de descenso, em 16º lugar, com 37 pontos.

O CRB se impôs desde o primeiro minuto, aproveitou a fragilidade do adversário e pressionou até ser premiado com 12 minutos. Em ótima jogada ofensiva, Thiaguinho chutou, a bola desviou na defesa e sobrou para Mikael, de cabeça, para abrir o placar. O time da casa seguiu com as linhas altas e com chances de ampliar.

Depois dos 30 minutos, o jogo ficou equilibrado, com a Ferroviária aparecendo acuando o adversário. Ricardinho carimbou a trave e logo depois Alencar recebeu de Albano e bateu colocado, da entrada da área, para deixar tudo igual, aos 44. O CRB reagiu rápido e saiu com a vitória parcial, quando Crystopher chutou de longe, o goleiro Dênis Júnior falhou e Dadá Belmonte pegou o rebote, aos 48.

O CRB voltou sonolento do intervalo e pagou caro por isso. Após cobrança de escanteio, Matheus Albino falhou e Carlão, como bom centroavante, aproveitou para igualar o placar para a Ferroviária, aos sete. Após o gol, o time da casa acordou, mas o grito da torcida ficou entalado, quando os chutes de Mikael e Thiaguinho triscaram a trave.

A frustração não parou por aí. Para aumentar o drama alagoano, Fábio Alemão e Pottker tiveram seus gols anulados pelo VAR, por impedimento. Na reta final, chegou a formar uma blitz na área do time paulista, mas esbarrou na defesa do Ferroviária, que se fechou bem entre as linhas e segurou o empate até o apito final.

O CRB agora volta a campo no sábado, às 18h30, quando visita o América-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Já a Ferroviária encerra a 33ª rodada na segunda-feira, contra o Paysandu, às 20h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 2 FERROVIÁRIA

CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campo (Weverton); Crystopher, Higor Meritão (Douglas Baggio) e Gegê (Rafinha); Thiaguinho, Mikael (Breno Herculano) e Dadá Belmonte (William Pottker). Técnico: Eduardo Barroca.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina (Maycon) e Zé Mário; Ricardinho, Alencar (Vitor Mendes), Netinho (Tárik), Albano (Hernâni) e Thiago Lopes (Vitor Barreto); Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Mikael, aos 12, Alencar, aos 44, Dadá Belmonte, aos 48 minutos do primeiro tempo. Carlão, aos sete minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fábio Alemão, Thiaguinho, Thiago Lopes e Netinho.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).